الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

5 فواكه تساعد على التحكم في ارتفاع حمض اليوريك

5 فواكه تساعد على التحكم في ارتفاع حمض البوليك
5 فواكه تساعد على التحكم في ارتفاع حمض البوليك
هاجر هانئ

ارتفاع حمض اليوريك، المعروف بفرط حمض يوريك الدم، هو حالة مؤلمة تؤثر على المفاصل والكلى (مع مرور الوقت). ورغم أن الأدوية وتغيير نمط الحياة غالبًا ما يكونان ضروريين، إلا أن النظام الغذائي يلعب دورًا رئيسيًا في إدارة مستويات حمض اليوريك المرتفعة.

 والخبر السار هو أن بعض الفواكه يمكنها التخلص من حمض اليوريك الزائد بشكل طبيعي، وتقليل الالتهاب، ودعم عملية إزالة السموم من الجسم.

فواكه تدعم خفض مستويات حمض اليوريك

فيما يلي بعض الفواكه التي تدعم خفض مستويات حمض اليوريك في الجسم بشكل طبيعي. ألقِ نظرة عن كثب...

الحمضيات(الليمون والبرتقال)

الحمضيات، مثل الليمون والبرتقال، غنية بفيتامين ج، الذي ثبتت فعاليته في خفض مستويات حمض اليوريك. يُحسّن فيتامين ج وظائف الكلى ويزيد من إفراز حمض اليوريك عبر البول. عصير الليمون تحديدًا، يُساعد على قلوية الجسم وتقليل الحموضة.

لتحقيق أقصى استفادة منه، ابدأ صباحك بشرب ماء الليمون أو تناول برتقالة بين الوجبات. أظهرت دراسة نُشرت في مجلة ساينس دايركت أن عصير الليمون ومستخلصاته القابلة للذوبان في الماء خفضت مستويات حمض اليوريك في مصل الدم بشكل ملحوظ لدى الأشخاص.

التوت (الفراولة والتوت الأزرق)

التوت ليس لذيذًا فحسب، بل غني أيضًا بمضادات الأكسدة وفيتامين ج والبوليفينول، وكلها تساعد على تقليل خطر الإصابة بحمض اليوريك ومحاربة الالتهابات. يساعد محتواه العالي من الماء على طرد السموم عبر الكلى. التوت متعدد الاستخدامات، ويمكن إضافته إلى زبادي الإفطار، أو العصائر، أو سلطة الفواكه البسيطة. في بحث نشره المعهد الوطني للصحة، بعنوان " العلاقة بين تناول البوليفينول وحمض اليوريك وفرط حمض يوريك الدم: تحليل مقطعي في فئة سكانية معرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية"، ذُكر أن تناول كميات كبيرة من البوليفينول يرتبط بانخفاض مستوى حمض اليوريك في المصل.

فواكه تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون

الكرز

قد تبدو ثمرة صغيرة بلا فوائد، لكنها في الواقع من أفضل الفواكه للتحكم في ارتفاع حمض اليوريك. فهي غنية بالأنثوسيانين، وهو مضاد للأكسدة يساعد على مكافحة الالتهابات وخفض مستويات حمض اليوريك. وتشير دراسة نُشرت في المعهد الوطني للصحة إلى انخفاض ملحوظ في تركيز حمض اليوريك في المصل.

الموز

بفضل غناه بالبوتاسيوم، يُحسّن الموز وظائف الكلى ويُساعدها على إفراز حمض اليوريك بكفاءة أكبر. كما أنه منخفض في مُركّب البيورين الذي يتحوّل إلى حمض اليوريك، مما يجعله خيارًا ممتازًا لمرضى النقرس أو ارتفاع حمض اليوريك. وقد اختبر بحث نُشر في PubMed Central خيارات غذائية مُختلفة للمرضى الذين يُعانون من ارتفاع مستويات حمض اليوريك، ومن بينها الموز والفواكه الأخرى التي تُقلّل من خطر ارتفاع مستويات حمض اليوريك.

أناناس

يحتوي الأناناس على البروميلين، وهو إنزيم ذو خصائص طبيعية مضادة للالتهابات، يُساعد في تخفيف آلام المفاصل والالتهابات المرتبطة بالنقرس. كما أنه مُرطِّب ومنعش، مما يُعزز صحة الكلى ويُساعد على التخلص من حمض اليوريك. نشرت دراسة أجرتها مجموعة عالمية لعلوم الصحة نتائجها، ووجدت أن الأشخاص الذين شربوا عصير الأناناس لمدة 5-7 أيام لاحظوا انخفاضًا ملحوظًا في مستويات الألم لديهم، خاصةً لدى مرضى النقرس.

المصدر: timesofindia

اليوريك حمض اليوريك خفض مستويات حمض اليوريك

