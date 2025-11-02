قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: مصر ولبنان على طريق الشراكة الاقتصادية المتقدمة
مدبولي ونظيره اللبناني يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين
«الشاباك» يكشف شبكة تجسس جديدة.. إيرانيون جنّدوا شابًا من طبريا لرصد بن غفير ومواقع عسكرية
موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 والأوراق المطلوبة لها .. قرارات عاجلة
سفارة مصر بالرياض تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين السعوديين
المشاط: الشركات المصرية ذات الخبرات المتميزة مستعدة للمشاركة في إعادة إعمار لبنان
الولايات المتحدة مهنئة مصر: افتتاح مبهر لأكبر متحف أثري بالعالم وأكبر تكريم لتاريخ مصر العريق
السيطرة على حريق بباخرة راسية في أسوان دون إصابات أو خسائر بالأرواح
مدبولي ونواف يشهدان التوقيع.. بروتوكولات جديدة تعزّز الشراكة «المصرية - اللبنانية»
مدير مكتب «NBC News» بالقاهرة: افتتاح المتحف المصري الكبير كان عرضًا عالميًا يجمع بين الثقافات|فيديو
"سي بي إس نيوز" الأمريكية: زائر المتحف المصرى الكبير يحتاج إلى 70 يومًا لمشاهدة كنوزه كاملة
شينخوا: مصر تقدم للعالم منارة جديدة للحضارة الإنسانية من خلال المتحف المصري الكبير
مشروب المناعة .. مااذا يحدث لجسمك عند تناول شاي الكرك

ريهام قدري

الكرك أو شاي الكرك هو مشروب شاي هندي الأصل انتشر في الخليج ومصر مؤخرًا، ويتكوّن عادة من الشاي الأحمر، الحليب، والهيل (الحبهان)، وأحيانًا يضاف له الزنجبيل أو القرفة أو الزعفران.
رغم أنه لذيذ ودافئ، إلا أن له فوائد وأيضًا تنبيهات لو أُفرط في تناوله.


 أهم فوائد شاي الكرك
 ينشط الجسم ويزيد التركيز بفضل الكافيين الموجود في الشاي الأسود.
 يساعد في تحسين الهضم بسبب وجود الهيل والزنجبيل، اللذين يخففان الانتفاخ والغازات.
 يعزز صحة القلب الشاي الأسود يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في تقليل الكوليسترول الضار.
 يهدئ الأعصاب ويقلل التوتر الحليب والهيل يعطيان إحساسًا بالراحة والدفء.
 يقوي المناعة المكونات الطبيعية مثل الزنجبيل والقرفة غنية بمضادات الالتهاب والبكتيريا.
 يساعد على تدفئة الجسم مثالي في الشتاء أو أثناء نزلات البرد.

يفضل عدم الإفراط في شاي الكرك ..كوب واحد يوميًا يكفي، لأن الكرك يحتوي على:
كافيين قد يسبب الأرق. وسكر أو حليب كامل الدسم قد يزيدان الوزن عند الإكثار منه.

الكرك شاي الكرك شاي كرك

