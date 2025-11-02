مشروب المناعة .. مااذا يحدث لجسمك عند تناول شاي الكرك

الكرك أو شاي الكرك هو مشروب شاي هندي الأصل انتشر في الخليج ومصر مؤخرًا، ويتكوّن عادة من الشاي الأحمر، الحليب، والهيل (الحبهان)، وأحيانًا يضاف له الزنجبيل أو القرفة أو الزعفران.

رغم أنه لذيذ ودافئ، إلا أن له فوائد وأيضًا تنبيهات لو أُفرط في تناوله.



أهم فوائد شاي الكرك

ينشط الجسم ويزيد التركيز بفضل الكافيين الموجود في الشاي الأسود.

يساعد في تحسين الهضم بسبب وجود الهيل والزنجبيل، اللذين يخففان الانتفاخ والغازات.

يعزز صحة القلب الشاي الأسود يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في تقليل الكوليسترول الضار.

يهدئ الأعصاب ويقلل التوتر الحليب والهيل يعطيان إحساسًا بالراحة والدفء.

يقوي المناعة المكونات الطبيعية مثل الزنجبيل والقرفة غنية بمضادات الالتهاب والبكتيريا.

يساعد على تدفئة الجسم مثالي في الشتاء أو أثناء نزلات البرد.



يفضل عدم الإفراط في شاي الكرك ..كوب واحد يوميًا يكفي، لأن الكرك يحتوي على:

كافيين قد يسبب الأرق. وسكر أو حليب كامل الدسم قد يزيدان الوزن عند الإكثار منه.