وزير الخارجية: مصر ستتخذ كافة الإجراءات التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة لحماية أمنها المائي
زلزال قوي يضرب مزار الشريف بأفغانستان.. 20 قتـ.ـيلا وأكثر من 300 مصاب
أمطار ورياح.. حالة الطقس اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025
اغلاق الحكومة الأمريكية يسبب اضطرابات كبيرة بالحركة الجوية
إسرائيل تكشف هوية جثث الأسرى الثلاثة التي سلمتها كتائب القسام
ترامب يمنع تصدير رقائق "إنفيديا" الأكثر تقدما إلى الصين
ارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان إلى 20 قتيلا و 320 مصابا
إنهاء النزاعات في أفريقيا.. تفاصيل جولة الحوار الاستراتيجي بين مصر وأمريكا
مصرع 20 أشخاص وإصابة 320 آخرين في زلزال بأفغانستان
أمطار على الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء
جوجل تتفوق على آبل.. أندرويد يحظر 10 مليارات محاولة احتيال شهريا
تجديد البطاقة الشخصية للمصريين بالخارج.. الخطوات والمستندات المطلوبة
5 طرق لذيذة لتحضير الفول في المنزل

الفول
الفول
ريهام قدري

يعد الفول من الأطعمة الشعبية الأساسية على المائدة المصرية والعربية، ويمتاز بقيمته الغذائية العالية واحتوائه على البروتينات والألياف التي تمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة. 

وتتنوع طرق إعداد الفول حسب الذوق والعادات الغذائية في كل منطقة، وفيما يلي أبرز الطرق المختلفة لتحضيره:


1. الفول بالزيت والليمون:


تعد هذه الطريقة من أكثر الوصفات انتشاراً، حيث يُهرس الفول المطبوخ ويُضاف إليه قليل من الزيت النباتي أو زيت الزيتون، مع عصير الليمون والملح والكمون، ويمكن تزيينه بالبقدونس المفروم.


2. الفول بالطماطم:
يُطهى الفول على نار هادئة مع صلصة الطماطم المجهزة بالبصل والثوم، ويُضاف إليه رشة من الفلفل الأسود والكمون، ما يمنحه نكهة غنية ومذاقاً محبباً.


3. الفول بالبيض:
يُخلط الفول المهروس مع بيضتين ويُطهى على النار مع القليل من الزبدة أو الزيت، لتكوين وجبة مشبعة ومتكاملة العناصر الغذائية.


4. الفول بالسجق أو اللحم:
في بعض المطابخ، يُضاف إلى الفول قطع من السجق أو اللحم المفروم المطهو مسبقاً لإضفاء نكهة مميزة وغنية بالبروتين.


5. الفول بالإسكندراني:
وهو من أشهر الأطباق الشعبية في مصر، حيث يُطهى الفول مع الثوم والخل وعصير الليمون والفلفل الحار، ليجمع بين الطعم الحادق والحمضي في آن واحد.
تظل وجبة الفول من الأطعمة البسيطة التي يمكن إعدادها بطرق متعددة تناسب جميع الأذواق، وتُعد خياراً مثالياً للإفطار أو العشاء لما تمنحه من طاقة وقيمة غذائية عالية.

