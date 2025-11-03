ما هو أفضل وقت لتناول وجبة الإفطار لإطالة العمر؟

قال خبراء إن توقيت تناول وجبة الإفطار قد يلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز طول العمر والصحة العامة. تشير الدراسات إلى أن تناول وجبة الإفطار خلال ساعة أو ساعتين من الاستيقاظ يساعد على تنظيم عملية الأيض، وموازنة مستويات السكر في الدم، ودعم صحة القلب. قد يؤدي تخطي وجبة الإفطار أو تأخيرها إلى خلل في الساعة البيولوجية للجسم، ويزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة مع التقدم في السن.

إن تناول وجبة الإفطار بانتظام لا يُغذّي الجسم ويحافظ على نشاطه طوال اليوم فحسب، بل يضمن أيضًا طول العمر. ووفقًا للخبراء، تلعب وجبة الإفطار دورًا هامًا في صحتك على المدى الطويل، بل ويمكن أن تؤثر على صحتك العامة وطول عمرك.

تشير أبحاث جديدة إلى أن توقيت تناول وجبات الطعام، وخاصةً وجبة الإفطار، أمر بالغ الأهمية مع التقدم في السن. ويرتبط تناول وجبة الإفطار في وقت متأخر من الصباح بارتفاع معدلات الإصابة بمشاكل صحية مثل الاكتئاب والتعب ومشاكل صحة الفم، بالإضافة إلى زيادة خطر الوفاة المبكرة.

قال الدكتور حسن دشتي، الباحث الرئيسي في الدراسة، وهو أيضًا عالم تغذية وأخصائي بيولوجيا الساعة البيولوجية في مستشفى ماساتشوستس العام، في بيان صحفي جديد: "تشير أبحاثنا إلى أن التغييرات في مواعيد تناول كبار السن للطعام، وخاصةً توقيت تناول وجبة الإفطار، يمكن أن تُشكل مؤشرًا يسهل رصده على حالتهم الصحية العامة". وأضاف: "إن تشجيع كبار السن على اتباع جداول وجبات منتظمة يمكن أن يُصبح جزءًا من استراتيجيات أوسع نطاقًا لتعزيز الشيخوخة الصحية وطول العمر".

ماذا وجدت الدراسة؟

وفقًا للبحث المنشور في مجلة "كوميونيكيشنز ميديسن"، تابع الباحثون حوالي 3000 بالغ في المملكة المتحدة، تتراوح أعمارهم بين 42 و94 عامًا، لأكثر من عقدين. تناول المشاركون وجبات الإفطار والغداء والعشاء، بالإضافة إلى معلومات عن عادات النوم والمهن التي يمارسونها، وحالتهم الصحية.

ومع ذلك، مع تقدمهم في السن، تغيرت مواعيد الإفطار والعشاء تدريجيًا. في المتوسط، ارتبط كل عقد إضافي من الحياة بتأخير ثماني دقائق في تناول الإفطار. كما ضاقت نافذة تناول الطعام الإجمالية لديهم - أي عدد الساعات بين الوجبتين الأولى والأخيرة. وبالتالي، أظهر المشاركون، بتأخير الإفطار، حالات صحية مزمنة وارتفاعًا في خطر الوفاة؛ إذ تزامنت كل ساعة إضافية من التأخير في موعد الإفطار مع زيادة في خطر الوفاة بنسبة تتراوح بين 8% و11%. وصرحت دشتي: "إن هذه التوقيتات تُضفي معنى جديدًا على مقولة "الإفطار أهم وجبة في اليوم"، وخاصةً لدى كبار السن".

ما هو أفضل وقت لتناول وجبة الإفطار ؟

مع أن الدراسة لم تُثبت أن تناول الطعام مبكرًا يُطيل العمر، إلا أن العلماء يعتقدون أن اتباع نظام غذائي مُنتظم ومُبكر لتناول الإفطار يُعزز عملية الأيض. يؤدي عدم تناول الإفطار وتناول الطعام في وقت مُتأخر إلى ارتفاع مُفاجئ في مستوى الجلوكوز في الدم في وقت لاحق من اليوم، مما يُلحق الضرر بالأوعية الدموية، ويزيد الالتهابات، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض مُزمنة مثل داء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب.

ولذلك، فإن أفضل وقت لتناول الطعام هو بعد ساعة أو ساعتين من الاستيقاظ لمزامنة الساعة الداخلية لجسمك، ودعم عملية التمثيل الغذائي وأنماط النوم بشكل أفضل طوال اليوم.

كما أن تناول وجبة إفطار منتظمة ومناسبة يعزز أيضًا إيقاع الساعة البيولوجية لجسمك - الساعة الداخلية التي تعمل على مدار 24 ساعة والتي تحكم كل شيء من الهضم إلى إطلاق الهرمونات.

المصدر: timesnownews