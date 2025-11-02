قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس اتحاد المبدعين: المتحف المصري الكبير بداية عصر حضاري جديد
وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أسقطت 164 مسيرة أوكرانية
عصير الرمان أم البنجر.. أيهما أفضل في علاج ضغط الدم ؟
المايسترو إيمان الجنيدي: فخورة بمشاركتي فى افتتاح المتحف المصري الكبير.. هدية مصر للعالم
عالم أزهري يرد على دعاوى وقف الإنجاب بسبب الظروف الاقتصادية
عاجل .. مدفعية الاحتلال تقصف دير البلح وسط قطاع غزة
موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة
«عيطت وضحكت وفرحت».. ليلى علوي من نيويورك توثق لحظات الفخر بالمتحف المصري الكبير
«هويتنا تجمعنا».. فاروق حسني يكشف عن رسالته للأجيال القادمة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير
طرق اكتشاف اللبن المغشوش في المنزل .. اختبارات بسيطة تكشف الغش خلال ثوانٍ
Chat bot.. خدمة آلية للرد على استفسارات المواطنين عن خدمات قطاعات الداخلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

عصير الرمان أم البنجر.. أيهما أفضل في علاج ضغط الدم ؟

ضغط الدم
ضغط الدم
نهى هجرس

عصير البنجر وعصير الرمان غنيان بمضادات الأكسدة التي قد تساعد على خفض ضغط الدم بطرق مختلفة.

يحتوي البنجر على مركبات فعالة مثل حمض الكافيين والنترات، والتي لها تأثير أسرع وأكثر فورية على ضغط الدم، بينما يحتوي الرمان على البوليفينولات، التي قد تخفض ضغط الدم تدريجيًا على مدى أسابيع أو أشهر

مضادات الأكسدة في عصير البنجر تساعد على خفض ضغط الدم

مضادات الأكسدة هي مجموعة متنوعة من المركبات التي تساعد على تحييد الجذور الحرة، والجذور الحرة هي جزيئات غير مستقرة يمكن أن تُلحق الضرر المباشر بالأوعية الدموية وتُسبب التهابًا وعائيًا، مما يُسهم في ارتفاع ضغط الدم 

كيف تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في عصير الرمان على خفض ضغط الدم

عصير الرمان غني بمجموعة من مضادات الأكسدة تُسمى البوليفينولات ، وبعضها له تأثيرات مفيدة على ضغط الدم. وتشمل هذه: 

بونيكالاجين

بيدونكولاجين

بونيكالين

كما هو الحال مع جميع مضادات الأكسدة ، تساعد البوليفينولات على خفض ضغط الدم عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي وتحييد الجذور الحرة التي تسبب سماكة الأوعية الدموية وتصلبها

وعلى هذا النحو، تميل تأثيرات عصير الرمان إلى أن تكون تدريجية وليس فورية، حيث تعمل على خفض ضغط الدم بمرور الوقت مع الاستخدام المستمر

ما مدى فعالية البنجر والرمان في خفض ضغط الدم؟

وتختلف نتائج الدراسات، ولكن استناداً إلى الأبحاث الحالية، فإن تأثير عصير البنجر وعصير الرمان على ضغط الدم الانقباضي (العلوي) والانبساطي (السفلي)

ضغط الدم علاج ضغط الدم اسباب ضغط الدم أعراض ضغط الدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطفل المصري حسين عبدالرسول

صدفة غيرت وجه التاريخ | حكاية الطفل المصري قائد العالم لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. من هو حسين عبدالرسول؟

الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر

جمال شقرة يكشف سرًا لأول مرة بشأن المتحف المصري الكبير

من هي شيرين أحمد طارق نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

من هي شيرين أحمد طارق نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟

الذهب

تحرك جديد للذهب بعد افتتاح المتحف المصري مساء اليوم 1-11-2025

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب بعد افتتاح المتحف المصري الكبير مساء اليوم السبت 1-11-2025

ترامب

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

شريهان

مكالمة عاطفية على الهواء .. «شريهان»: مش عارفة ألملم مشاعري ده تتويج على أرض بلدي

ترشيحاتنا

يورجن كلوب يشارك صورة مع مجدي يعقوب ويعلق :أمير القلوب

يورجن كلوب يشارك صورة مع مجدي يعقوب ويعلق: أمير القلوب

المتحف المصري الكبير

خبير دولي: مصر وثقت الاستدامة البيئية في حضارتها منذ آلاف السنين

بنك

بنك saib ينفي المتداول عن توقيع غرامة مالية عليه

بالصور

طرق اكتشاف اللبن المغشوش في المنزل .. اختبارات بسيطة تكشف الغش خلال ثوانٍ

طرق اكتشاف اللبن المغشوش
طرق اكتشاف اللبن المغشوش
طرق اكتشاف اللبن المغشوش

إطلالة سينمائية لافتة لـ «لينا صوفيا» تبهر مًحبيها .. صور

لينا صوفيا
لينا صوفيا
لينا صوفيا

السكر الأبيض .. خطر صامت يُهدّد القلب والمناعة ويُدمّر صحة الأطفال| نصائح الأطباء

كيف يؤثر السكر على القلب والمناعة؟
كيف يؤثر السكر على القلب والمناعة؟
كيف يؤثر السكر على القلب والمناعة؟

تفاصيل إطلالة فريدة عثمان في افتتاح المتحف المصري الجديد.. أناقة لفتت الأنظار في ليلة تاريخية|شاهد

فريدة عثمان
فريدة عثمان
فريدة عثمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد