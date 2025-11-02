عصير الرمان أم البنجر.. أيهما أفضل في علاج ضغط الدم ؟

عصير البنجر وعصير الرمان غنيان بمضادات الأكسدة التي قد تساعد على خفض ضغط الدم بطرق مختلفة.

يحتوي البنجر على مركبات فعالة مثل حمض الكافيين والنترات، والتي لها تأثير أسرع وأكثر فورية على ضغط الدم، بينما يحتوي الرمان على البوليفينولات، التي قد تخفض ضغط الدم تدريجيًا على مدى أسابيع أو أشهر

مضادات الأكسدة في عصير البنجر تساعد على خفض ضغط الدم

مضادات الأكسدة هي مجموعة متنوعة من المركبات التي تساعد على تحييد الجذور الحرة، والجذور الحرة هي جزيئات غير مستقرة يمكن أن تُلحق الضرر المباشر بالأوعية الدموية وتُسبب التهابًا وعائيًا، مما يُسهم في ارتفاع ضغط الدم

كيف تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في عصير الرمان على خفض ضغط الدم

عصير الرمان غني بمجموعة من مضادات الأكسدة تُسمى البوليفينولات ، وبعضها له تأثيرات مفيدة على ضغط الدم. وتشمل هذه:

بونيكالاجين

بيدونكولاجين

بونيكالين

كما هو الحال مع جميع مضادات الأكسدة ، تساعد البوليفينولات على خفض ضغط الدم عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي وتحييد الجذور الحرة التي تسبب سماكة الأوعية الدموية وتصلبها

وعلى هذا النحو، تميل تأثيرات عصير الرمان إلى أن تكون تدريجية وليس فورية، حيث تعمل على خفض ضغط الدم بمرور الوقت مع الاستخدام المستمر

ما مدى فعالية البنجر والرمان في خفض ضغط الدم؟

وتختلف نتائج الدراسات، ولكن استناداً إلى الأبحاث الحالية، فإن تأثير عصير البنجر وعصير الرمان على ضغط الدم الانقباضي (العلوي) والانبساطي (السفلي)