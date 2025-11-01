إشارات تدل على أن الديتوكس يضرّك.. بدائل صحية للتخلص من السموم

يتبع الكثير من الأشخاص شرب الديتوكس من اجل خسارة الوزن وتطهير الجسم من السموم، والبعض يجهل بعض الإشارات التى تدل على أن الديتوكس يضرّك.

قالت خبيرة التغذية سكينة جمال فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن فكرة الديتوكس ظهرت من منطلق صحيح، وهو مساعدة الجسم في التخلص من السموم الناتجة عن الأطعمة المصنعة والتلوث والدهون.

إشارات تدل على أن الديتوكس يضرّك

لكن الحقيقة أن الجسم لا يحتاج إلى مساعدة خارجية ليقوم بعملية التطهير، فالكبد والكليتان والرئتان والجلد تقوم بهذه الوظيفة بشكل طبيعي ومتوازن.

عندما نفرض على الجسم عصائر معينة أو صياماً قاسياً بحجة إزالة السموم، فإننا نُربكه ونعطّل أجهزته الحيوية.

إذا لاحظت أثناء اتباعك نظام ديتوكس ظهور أعراض مثل الدوخة، الغثيان، آلام المعدة، انتفاخ البطن، اصفرار العينين، أو إرهاق مزمن، فهذه علامات تحذيرية على أن الكبد لا يتحمل العبء.

عند ظهور أي من هذه الأعراض يجب التوقف فوراً عن العصائر واستشارة الطبيب لقياس إنزيمات الكبد ووظائف الكلى.

بدائل آمنة وصحية

بدلاً من الاعتماد على العصائر فقط، يمكن اتباع نظام دعم طبيعي للكبد من خلال:

شرب الماء الدافئ بالليمون صباحاً

تناول الخضروات الطازجة يومياً بدلاً من عصرها

تقليل الدهون والمقليات

تجنب الكحول والمشروبات الغازية

الحصول على قسط كافٍ من النوم

هذه العادات تساعد الكبد على أداء وظيفته الطبيعية دون إجهاد أو تدخل صناعي.