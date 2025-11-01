قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متى نصلي الضحى اليوم بالساعة؟.. صليها ركعتين فقط بعد 9 دقائق
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم السبت 1 نوفمبر 2025
قبل الفصل في حكم حبسها .. هدير عبد الرازق تواجه 3 سيناريوهات
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 1-11-2025
شريف القماطي: منتخب مصر للتجديف من أقوى الفرق في أفريقيا
اللواء محمد إبراهيم: التحركات المصرية منعت تصفية القضية الفلسطينية
الزراعة: فتح السوق الفنزويلي أمام صادرات مصر من الرمان
في الشرق والجنوب .. غارات إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة
تعرف على حكم مباراة الأهلي و المصري البورسعيدي
الصين تقترح إنشاء منظمة عالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي
كيفية صلاة الفجر للمرأة في البيت 4 ركعات.. بـ12 خطوة كما علمنا النبي
المصري يختتم معسكر برج العرب استعدادًا لمواجهة الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

إشارات تدل على أن الديتوكس يضرّك.. بدائل صحية للتخلص من السموم

إشارات تدل على أن الديتوكس يضرّك
إشارات تدل على أن الديتوكس يضرّك
أسماء عبد الحفيظ

يتبع الكثير من الأشخاص شرب الديتوكس من اجل خسارة الوزن وتطهير الجسم من السموم، والبعض يجهل بعض الإشارات التى  تدل على أن الديتوكس يضرّك.

قالت خبيرة التغذية سكينة جمال فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن فكرة الديتوكس ظهرت من منطلق صحيح، وهو مساعدة الجسم في التخلص من السموم الناتجة عن الأطعمة المصنعة والتلوث والدهون.

إشارات تدل على أن الديتوكس يضرّك

إشارات تدل على أن الديتوكس يضرّك


لكن الحقيقة أن الجسم لا يحتاج إلى مساعدة خارجية ليقوم بعملية التطهير، فالكبد والكليتان والرئتان والجلد تقوم بهذه الوظيفة بشكل طبيعي ومتوازن.
عندما نفرض على الجسم عصائر معينة أو صياماً قاسياً بحجة إزالة السموم، فإننا نُربكه ونعطّل أجهزته الحيوية.

إشارات تدل على أن الديتوكس يضرّك

إشارات تدل على أن الديتوكس يضرّك

إذا لاحظت أثناء اتباعك نظام ديتوكس ظهور أعراض مثل الدوخة، الغثيان، آلام المعدة، انتفاخ البطن، اصفرار العينين، أو إرهاق مزمن، فهذه علامات تحذيرية على أن الكبد لا يتحمل العبء.
عند ظهور أي من هذه الأعراض يجب التوقف فوراً عن العصائر واستشارة الطبيب لقياس إنزيمات الكبد ووظائف الكلى.

بدائل آمنة وصحية

إشارات تدل على أن الديتوكس يضرّك

بدلاً من الاعتماد على العصائر فقط، يمكن اتباع نظام دعم طبيعي للكبد من خلال:

  • شرب الماء الدافئ بالليمون صباحاً
  • تناول الخضروات الطازجة يومياً بدلاً من عصرها
  • تقليل الدهون والمقليات
  • تجنب الكحول والمشروبات الغازية
  • الحصول على قسط كافٍ من النوم

هذه العادات تساعد الكبد على أداء وظيفته الطبيعية دون إجهاد أو تدخل صناعي.

الديتوكس شرب الديتوكس السموم فكرة الديتوكس إشارات تدل على أن الديتوكس يضرّك فالكبد والكليتان والرئتان فالكبد والكليتان والرئتان والجلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة القمص إيليا نعيم

وفاة القمص إيليا نعيم وزوجته في حادث أليم.. وإصابة ابنتيهما في حالة خطرة

تريند صور الفراعنة

سلفي يُحرّم تريند صور الفراعنة.. وعالم أزهري: جائز وفتواه لا أصل لها في الشرع

الرئيس الفنزويلي

بعد التهديد الأمريكي.. الرئيس الفنزويلي يطلب النجدة من روسيا والصين

حادث تصادم

مصرع قس وزوجته وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بطريق "قنا - سفاجا"

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وترقب في الأسواق

تنصيب الأنبا سيميون مطرانا جديدا لدير سانت كاترين

في أجواء روحية مهيبة.. تنصيب الأنبا سيميون مطرانا جديدا لدير سانت كاترين

الفاشر

بعد انتشار الفيديوهات.. ماذا يحدث في الفاشر السودانية؟

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 1-11-2025 في مصر

ترشيحاتنا

مكرونة بالزبدة والزيتون

طريقة عمل مكرونة بالزبدة والزيتون بأسهل الخطوات

الفول

فوئد وأضرار.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفول في الصباح

الكابوريا

متبلة ولذيذة.. طريقة عمل الكابوريا

بالصور

إشارات تدل على أن الديتوكس يضرّك.. بدائل صحية للتخلص من السموم

إشارات تدل على أن الديتوكس يضرّك
إشارات تدل على أن الديتوكس يضرّك
إشارات تدل على أن الديتوكس يضرّك

الطعام البارد لا يقل خطراً عن المقلي.. صدمة في مطبخك قد لا تتوقعها.. نصائح بسيطة لحماية صحتك

الطعام البارد لا يقل خطراً عن المقلي
الطعام البارد لا يقل خطراً عن المقلي
الطعام البارد لا يقل خطراً عن المقلي

طبخ بدون نار.. 5 أكلات باردة تصلح للغداء أو العشاء

طبخ بدون نار.. 5 أكلات باردة تصلح للغداء أو العشاء
طبخ بدون نار.. 5 أكلات باردة تصلح للغداء أو العشاء
طبخ بدون نار.. 5 أكلات باردة تصلح للغداء أو العشاء

أسرار المطاعم في تحمير الدجاج.. نكهة لا تُقاوم في البيت

أسرار المطاعم في تحمير الدجاج
أسرار المطاعم في تحمير الدجاج
أسرار المطاعم في تحمير الدجاج

فيديو

أزمه شيماء سعيد

بيهددني بالفيديوهات زيها.. طليقة إسماعيل الليثي تربط مصيرها بأزمة رحمة محسن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد