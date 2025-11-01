قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لم نقصد الإساءة.. أول تعليق من الأهلي على أزمة صور ثلاثي الزمالك
تنسيق بين 3 وزارات لترويج الحضارة المصرية بالتزامن مع افتتاح المتحف الكبير
رقصت بملابس خادشة.. صانعة محتوى بالإسكندرية تواجه الحبس سنتين بالقانون
صحيفة يونانية: المتحف المصري الكبير يعرض أعظم اكتشاف أثري في العالم
مصطفي أبو زهرة: المتحف الكبير هدية مصر للعالم وتجسيد لعظمة حضارتنا
وزير السياحة يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف الكبير .. الفنادق والمواقع الأثرية جاهزة لاستقبال ضيوف مصر
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
محرك للاقتصاد.. وزير الزراعة: افتتاح المصري الكبير ميلاد حضاري جديد
ما المسافة المسموح بها بين الصفوف فى صلاة الجماعة؟.. الإفتاء توضح
العالم يحتفي بافتتاح المتحف الكبير.. صرح يجسد عظمة التاريخ والعبقرية
جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية
اضطرابات كبرى في الحركة الجوية بمطارات أمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

عصائر الديتوكس تجهد الجسم وتقتل الكبد بصمت.. الحقيقة المرة وراء مشروب الصحة الزائف

عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
أسماء عبد الحفيظ

هل تعلم أن عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت؟ في السنوات الأخيرة، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي موجة ضخمة من الوصفات والمشروبات التي تُعرف باسم عصائر الديتوكس. 

الجميع يتحدث عن قدرتها السحرية على تنظيف الجسم من السموم، وإنقاص الوزن، وتجديد الطاقة، حتى أصبحت جزءاً من روتين المشاهير ومحبي الحياة الصحية، لكن خلف هذا البريق الأخضر، تكمن حقيقة طبية صادمة: الإفراط في تناول عصائر الديتوكس يمكن أن يقتل الكبد بصمت، العضو المسؤول أساساً عن تنظيف الجسم من السموم، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

ما هو الديتوكس في الأصل؟

فكرة الديتوكس ظهرت من منطلق صحيح، وهو مساعدة الجسم في التخلص من السموم الناتجة عن الأطعمة المصنعة والتلوث والدهون.
لكن الحقيقة أن الجسم لا يحتاج إلى مساعدة خارجية ليقوم بعملية التطهير، فالكبد والكليتان والرئتان والجلد تقوم بهذه الوظيفة بشكل طبيعي ومتوازن.
عندما نفرض على الجسم عصائر معينة أو صياماً قاسياً بحجة "إزالة السموم"، فإننا نُربكه ونعطّل أجهزته الحيوية.

كيف تتحول عصائر الديتوكس إلى خطر على الكبد؟

الكبد هو مركز التنقية في الجسم، وكل ما ندخله من أطعمة أو مشروبات يمر من خلاله.
عند شرب كميات كبيرة من عصائر الديتوكس، خاصة تلك المصنوعة من خليط فواكه وخضروات غنية بالألياف أو بالأوكسالات، يُجبر الكبد على التعامل مع كمية هائلة من المواد النباتية المركزة في وقت قصير.
هذا الحمل الزائد يؤدي إلى:

تعب الكبد بسبب ارتفاع مستوى الفركتوز سكر الفاكهة في الدم.

خلل في إنزيمات الكبد، مما يعطّل عملية التمثيل الغذائي.

زيادة خطر ترسّب الدهون على الكبد خاصة عند من يعانون من الكبد الدهني أو السمنة.

الكبد لا يستطيع معالجة كل هذه السكريات في وقت واحد، فيحوّلها إلى دهون تتراكم عليه، مما يؤدي إلى التهاب وضعف في أدائه على المدى الطويل.

ديتوكس الفواكه سكر أكثر من الصودا

العديد من وصفات الديتوكس المنتشرة تحتوي على مكونات مثل التفاح والموز والعنب والمانجو، وكلها غنية بسكر الفركتوز.
كوب واحد من عصير الديتوكس قد يحتوي على كمية سكر تفوق ما يوجد في عبوة مشروب غازي.
الفركتوز الزائد لا يُهضم في المعدة بل يتجه مباشرة إلى الكبد، الذي يحوّله إلى دهون. ومع الاستمرار في تناول هذه العصائر يومياً، يتحول الكبد إلى مخزن دهون يصعب علاجه.

الأوكسالات السم الخفي في بعض وصفات الديتوكس

بعض وصفات الديتوكس تعتمد على السبانخ والبنجر والكرنب، وهي خضروات صحية في الأصل، لكنها تحتوي على نسبة عالية من الأوكسالات، وهي مركبات طبيعية إذا زادت نسبتها في الجسم قد تسبّب أضراراً خطيرة للكلى والكبد.
كثرة الأوكسالات قد تؤدي إلى تكوين حصوات أو التهابات كبدية مزمنة، خصوصاً إذا كان الجسم يعاني من ضعف مسبق في وظائف الكبد أو الكلى.

الصيام المفرط مع الديتوكس كارثة مزدوجة

من أكبر الأخطاء التي يقع فيها متبعو حميات الديتوكس هو الاعتماد على العصائر فقط لعدة أيام دون طعام صلب.
هذا النمط الغذائي يسبب انخفاضاً حاداً في البروتينات، بينما يحتاج الكبد إلى البروتين ليصنع الإنزيمات اللازمة للتنقية.
وبغياب البروتين، تتدهور وظائف الكبد، ويتراجع قدرته على مواجهة السموم الحقيقية الموجودة في الجسم.
كما يؤدي نقص البروتين والدهون إلى ضعف جهاز المناعة وشعور بالإرهاق والدوخة والهبوط العام.

الديتوكس وفقدان الوزن الوهمي

عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت

الكثير من الأشخاص يشعرون بالسعادة بعد يومين من شرب الديتوكس لأن الميزان يظهر نقصاً في الوزن، لكن هذا النقص غالباً ليس في الدهون، بل في الماء والعضلات.
فالجسم في هذه الحالة يعيش في وضع المجاعة، ويبدأ في تكسير العضلات للحصول على الطاقة، بينما يظل مخزون الدهون كما هو.
ومع عودة الشخص لنظامه الغذائي الطبيعي، يستعيد الجسم الوزن بسرعة أكبر، ويشعر بالتعب بسبب اضطراب وظائف الكبد والهرمونات.

ماذا يقول الأطباء؟

عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت

الأطباء وخبراء التغذية يؤكدون أن الكبد لا يحتاج إلى تنظيف، بل إلى دعم من خلال الغذاء المتوازن.
والدعم الحقيقي يأتي من تناول أطعمة غنية بمضادات الأكسدة مثل الليمون، الكركم، الثوم، والشاي الأخضر، لكن بكميات معتدلة ومع وجبات متكاملة.


كما ينصح الأطباء بشرب الماء الكافي وممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على كفاءة الكبد، بدلاً من الاعتماد على مشروبات الديتوكس المركزة التي تجهد الجسم أكثر مما تفيده.

عصائر الديتوكس عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت مشروب الصحة الزائف مواقع التواصل الاجتماعي والمشروبات الإفراط في تناول عصائر الديتوكس يمكن أن يقتل الكبد بصمت ما هو الديتوكس في الأصل كيف تتحول عصائر الديتوكس إلى خطر على الكبد ديتوكس الفواكه سكر أكثر من الصودا الأوكسالات الأوكسالات السم الخفي في بعض وصفات الديتوكس وظائف الكبد أو الكلى الصيام المفرط مع الديتوكس كارثة مزدوجة الديتوكس وفقدان الوزن الوهمي إشارات تدل على أن الديتوكس يضرّك تنظيف الجسم من السموم إنقاص الوزن تجديد الطاقة الإفراط في تناول عصائر الديتوكس الأطعمة المصنعة الأطعمة المصنعة والتلوث والدهون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تريند صور الفراعنة

سلفي يُحرّم تريند صور الفراعنة.. وعالم أزهري: جائز وفتواه لا أصل لها في الشرع

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وترقب في الأسواق

تنصيب الأنبا سيميون مطرانا جديدا لدير سانت كاترين

في أجواء روحية مهيبة.. تنصيب الأنبا سيميون مطرانا جديدا لدير سانت كاترين

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 1-11-2025 في مصر

أحمد حسن

أحمد حسن يعلن عن جنسية مدرب الزمالك الجديد

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

الفاشر

بعد انتشار الفيديوهات.. ماذا يحدث في الفاشر السودانية؟

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

ترشيحاتنا

تعاون جديد بين تضامن الأقصر وتعليم الكبار للقضاء على الأمية وتحقيق التنمية المستدامة

تعاون جديد بين تضامن الأقصر وتعليم الكبار للقضاء على الأمية

صورة موضوعية

الأقباط يودعون القس إليا نعيم وزوجته بالغردقة في أجواء حزينة

صورة أرشيفية

انتعاش سياحي كبير بالبحر الأحمر مع انطلاق الموسم الشتوي وافتتاح المتحف المصري الكبير

بالصور

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا
كيا
كيا

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

الصين
الصين
الصين

عصائر الديتوكس تجهد الجسم وتقتل الكبد بصمت.. الحقيقة المرة وراء مشروب الصحة الزائف

عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت

افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها في قناع سحري عمره 3000 عام

افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام
افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام
افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد