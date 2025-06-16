لخسارة الوزن في وقت قصير... 4 مشروبات صباحية لإزالة السموم من الجسم

هناك دائمًا ضجة كبيرة حول الفوائد الصحية لماء الديتوكس. ووفقًا للخبراء، فإن تناول الماء مع الفواكه والخضراوات الطبيعية وبعض الأعشاب والتوابل لا يُحسّن مذاقه فحسب، بل يُعدّ أيضًا مفيدًا للصحة العامة، وخاصةً لمن يرغبون في تنظيم عملية الهضم، ومنح الجسم طاقة فورية، ودعم فقدان الوزن.



ساعات الصباح دائمًا ما تكون حافلة بالنشاط، ويحصل معظم الأشخاص على الطاقة من خلال الشاي أو القهوة. ومع ذلك، ووفقًا للخبراء، فإن أفضل ما يمكنك فعله هو تحويل كوب الماء المعتاد إلى كوب غني بالطاقة، مشروبات الديتوكس - التي يمكنك تناولها عادةً في أي وقت من اليوم - يمكن تناولها على معدة فارغة في الصباح لمساعدتك على التخلص من السموم.



هذه المشروبات أيضًا وسيلة رائعة لتعزيز عملية الأيض، مما يمنحك شعورًا بالنشاط طوال اليوم. ولذلك، تتوفر العديد من المكونات الطبيعية في معظم المطابخ، والتي يمكن أن تساعدك في تحضير هذه المشروبات، لتوفير توازن صحي للجسم وترطيبه.

ما هو ماء الديتوكس؟



ماء الديتوكس هو ماء طبيعي مضاف إليه مجموعة من المكونات الصحية والطبيعية التي تساعد على تنشيط عملية الأيض، وتسهيل الهضم، وربما دعم فقدان الوزن، مكونات مثل الليمون والخيار والأعشاب تساعد على ترطيب الجسم وطرد السموم.

ويقول الخبراء إنها طريقة سهلة لجعل مياه الشرب أكثر متعة وربما الاستفادة من الخصائص الغذائية للمكونات المضافة.

أنواع مياه الديتوكس تناولها في الصباح للتخلص من السموم وفقدان الوزن



ماء الكمون

يُعدّ ماء الكمون من أفضل الطرق لتنقية الجسم من السموم في الصباح، غلي ملعقة صغيرة من الكمون في كوب من الماء وشربه على معدة فارغة يُحسّن عملية الأيض ويُسرّع فقدان الوزن.

ينصح الخبراء بإضافة قليل من عصير الليمون إليه، إذ يُنظّم عملية الهضم، يزيد هذا الماء المُنقّي من السموم من نشاط الإنزيمات الهضمية، مما يُسرّع عملية الهضم، كما يُحفّز إفراز العصارة الصفراوية من الكبد، مما يُساعد على هضم الدهون وبعض العناصر الغذائية في الأمعاء.



ماء القرفة

ليس ماء القرفة لذيذًا فحسب، بل يُعدّ من أفضل الطرق لدعم عملية إزالة السموم، وتنظيم سكر الدم، وتحسين الهضم، وربما تسريع فقدان الوزن، تشمل فوائد ماء القرفة قدرته على تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام ومساعدتك على الشعور بالشبع لفترة أطول، ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية، فإن تناول مكملات القرفة يمكن أن يُقلل من وزن الجسم.

يقول الخبراء إن القرفة، الغنية بمضادات الأكسدة وخصائصها المضادة للالتهابات، تُسهم في تقوية جهاز المناعة وتحسين الصحة العامة. بالنسبة للنساء، يُمكن لماء القرفة أن يُنظم دورتهن الشهرية، إذ يُوازن هذا التوابل الهرمونات ويُعزز تدفق الدم إلى الرحم، كما يُمكن أن يُساعد شرب ماء القرفة على تنظيم دورتكِ الشهرية وتقليل آلامها.



ماء الحلبة

إن شرب ماء الحلبة على معدة فارغة في الصباح هو أفضل طريقة لتقليل الوزن، وتقليل الشعور المستمر بالجوع، وإضافة المزيد من الألياف إلى نظامك الغذائي.

ماء الحلبة، وفقًا للخبراء، يُحدث فرقًا كبيرًا في إنقاص الوزن، فبإدراجه في روتينك اليومي، يمكنك تقليل تراكم الدهون وزيادة معدل الأيض، وكبح الشهية، والحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام غير الصحي، والشعور بالشبع لفترة أطول، مما يُقلل من احتمالية الإفراط في تناول الطعام.



-الليمون وعسل وماء

ربما يكون ماء الليمون والعسل هو مشروب التخلص من السموم الأكثر شعبية، مع مجموعة من الفوائد القيمة - بما في ذلك الهضم المنظم، وتعزيز التمثيل الغذائي، وفقدان الوزن الصحي.

يساعد الليمون على الهضم وإزالة السموم، بينما يُضفي النعناع نكهة منعشة، ما يُقلل الانتفاخ ويُكبح الشهية. للعسل والليمون، عند مزجهما معًا، فوائد عديدة، منها إذابة الدهون، والتخلص من حب الشباب، وحتى طرد السموم من الجسم. كما يُعدّ هذا المشروب رائعًا للعناية بصحة القلب، إذ يُحافظ الليمون على مستويات الكوليسترول وضغط الدم منخفضة.

المصدر: timesnownews

