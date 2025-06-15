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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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معلومات لا تعرفها عن الصدمة التحسسية.. مبالغة في رد الفعل تؤدي للوفاة

ما هي الصدمة التحسسية ؟
ما هي الصدمة التحسسية ؟
آية التيجي

تُعد الصدمة التحسسية، أو ما يُعرف طبيًا بـ Anaphylaxis، من أخطر ردود الفعل التي قد تصيب الإنسان، إذ يمكن أن تؤدي إلى الوفاة خلال دقائق ما لم يتم التدخل السريع.

ما هي الصدمة التحسسية "Anaphylactic Shock"؟

ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS)، تحدث الصدمة التحسسية عندما يبالغ الجهاز المناعي في رد فعله تجاه مادة محفزة، مثل: أنواع معينة من الأطعمة أو الأدوية.

المحفزات الشائعة للصدمة التحسسية

ـ بعض الأطعمة مثل الفول السوداني والمأكولات البحرية

ـ لدغات الحشرات، خاصة النحل

ـ بعض الأدوية

ـ مادة اللاتكس المستخدمة في بعض المنتجات، مثل: الواقيات الذكرية.

ما هي الصدمة التحسسية


أعراض الصدمة التحسسية

وتشمل أعراض الصدمة التحسسية عند ظهورها، وفقا لما جاء في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وتشمل ما يلي:

ـ الشعور بالدوخة أو الإغماء

ـ صعوبة في التنفس أو تسارع التنفس بشكل غير طبيعي

ـ صوت أزيز عند التنفس

ـ تسارع في ضربات القلب

ـ برودة الجلد وتعرقه

ـ الارتباك والقلق الشديد

ـ فقدان الوعي أو الانهيار المفاجئ

ما هي الصدمة التحسسية

حالة طبية طارئة تستدعي التدخل العاجل

وتُعد هذه الحالة طارئة وتتطلب علاجًا فوريًا، وغالبًا ما يُستخدم حقن الإيبينفرين (EpiPen) لإنقاذ المصاب.

ومن المهم الإشارة إلى أن لدغات الحشرات لا تشكل خطرًا على معظم الأشخاص، إلا أن التعرض المتكرر لها قد يؤدي إلى تطوير حساسية مفاجئة، وقد يكون التعرض اللاحق هو ما يسبب رد الفعل التحسسي الحاد.

ما هي الصدمة التحسسية
الصدمة التحسسية anaphylaxis الوفاة التدخل السريع الجهاز المناعي الأطعمة الأدوية

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معلومات لا تعرفها عن الصدمة التحسسية.. مبالغة في رد الفعل تؤدي للوفاة

ما هي الصدمة التحسسية ؟
ما هي الصدمة التحسسية ؟
ما هي الصدمة التحسسية ؟

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