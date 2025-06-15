منها البيض والحلويات.. أطعمة غير مرغوب في تناولها بالصيف

في فصل الصيف، بعض الأكلات تصبح غير مرغوب فيها لأنها:

ثقيلة على المعدة

تسبب العطش

تفسد بسرعة مع الحرارة

تزيد من الإحساس بالخمول والحر



إليك قائمة بأكثر الأكلات غير المرغوب فيها بالصيف، مع الأسباب:



1. اللحوم الدسمة والمقلية

مثل الكوارع، الفتة، اللحوم المحمرة بالزيت والسمنة

السبب:

صعبة الهضم

تسبب خمول وثقل

تزيد حرارة الجسم

2. الأكلات التي ترفع حرارة الجسم مثل العدس المسقعة بالسمنة أو الطواجن الثقيلة

السبب:

ترفع درجة حرارة الجسم

تسبب اضطرابات في الهضم خاصة مع الجو الحار

3. الحلويات الشرقية الغنية بالسكر

مثل البقلاوة، الكنافة، البسبوسة

السبب:

ترفع السكر فجأة

تسبب عطش

تخزن دهون في الجسم بسهولة مع قلة النشاط بالصيف

4. الوجبات السريعة والمعلبات

مثل البيتزا، البرجر، اللانشون، النقانق

السبب:

تحتوي على مواد حافظة ودهون مهدرجة

تثقل المعدة وتزيد الشعور بالكسل

تفسد بسرعة مع الحرارة

5. البيض المسلوق أو المقلي إذا تُرك لفترة طويلة

السبب:

سريع الفساد في الحر

يسبب تسمم غذائي لو لم يُحفظ جيدًا

6. المشروبات الغازية

السبب:

تعطي إحساس وهمي بالانتعاش

تسبب عطش أكثر

تحتوي على سكر عالي وكافيين

7. الأكلات الحارة جدا

مثل الشطة الحارة والفلفل الحار

السبب:

ترفع حرارة الجسم

قد تزعج المعدة أو تسبب إسهال في الجو الحار