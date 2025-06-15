منها البيض والحلويات.. أطعمة غير مرغوب في تناولها بالصيف

في فصل الصيف، بعض الأكلات تصبح غير مرغوب فيها لأنها:
ثقيلة على المعدة
تسبب العطش
تفسد بسرعة مع الحرارة
تزيد من الإحساس بالخمول والحر
إليك قائمة بأكثر الأكلات غير المرغوب فيها بالصيف، مع الأسباب:
1. اللحوم الدسمة والمقلية
مثل الكوارع، الفتة، اللحوم المحمرة بالزيت والسمنة
السبب:
صعبة الهضم
تسبب خمول وثقل
تزيد حرارة الجسم
2. الأكلات التي ترفع حرارة الجسم مثل العدس المسقعة بالسمنة أو الطواجن الثقيلة
السبب:
ترفع درجة حرارة الجسم
تسبب اضطرابات في الهضم خاصة مع الجو الحار
3. الحلويات الشرقية الغنية بالسكر
مثل البقلاوة، الكنافة، البسبوسة
السبب:
ترفع السكر فجأة
تسبب عطش
تخزن دهون في الجسم بسهولة مع قلة النشاط بالصيف
4. الوجبات السريعة والمعلبات
مثل البيتزا، البرجر، اللانشون، النقانق
السبب:
تحتوي على مواد حافظة ودهون مهدرجة
تثقل المعدة وتزيد الشعور بالكسل
تفسد بسرعة مع الحرارة
5. البيض المسلوق أو المقلي إذا تُرك لفترة طويلة
السبب:
سريع الفساد في الحر
يسبب تسمم غذائي لو لم يُحفظ جيدًا
6. المشروبات الغازية
السبب:
تعطي إحساس وهمي بالانتعاش
تسبب عطش أكثر
تحتوي على سكر عالي وكافيين
7. الأكلات الحارة جدا
مثل الشطة الحارة والفلفل الحار
السبب:
ترفع حرارة الجسم
قد تزعج المعدة أو تسبب إسهال في الجو الحار