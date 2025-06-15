كسر يبعد إمام عاشور عن الملعب.. كل ما لا تعرفه عن إصابته ومدة التعافي

في ضربة موجعة للنادي الأهلي وجماهيره، تعرض لاعب خط الوسط إمام عاشور لكسر في عظمة الترقوة خلال إحدى المباريات، ما يستدعي غيابه عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة، الإصابة أثارت تساؤلات كثيرة حول طبيعة هذه العظمة، ومدى تأثير الإصابة عليها، وكيفية التعافي منها.

ما هي عظمة الترقوة؟

الترقوة، أو ما يعرف بـ"العظمة التي تصل الكتف بعظمة القص"، تعد من أبرز العظام المسؤولة عن ثبات الكتف وحركة الذراع، وتكمن خطورتها في أنها محاطة بأعصاب وأوعية دموية، ما يجعل أي كسر فيها يحتاج إلى عناية دقيقة.

كم تستغرق مدة العلاج؟

في الحالات غير المعقدة، يتطلب كسر الترقوة لدى الرياضيين مثل عاشور فترة تتراوح بين 6 إلى 12 أسبوعًا للشفاء الكامل، وغالبًا ما يتم العلاج من دون تدخل جراحي، من خلال تثبيت الذراع، والراحة التامة، ثم برنامج تأهيلي لاستعادة الحركة والقوة.

التغذية والعلاج في سرعة الشفاء

رغم أهمية العلاج الطبي، تلعب التغذية دورًا محوريًا في تسريع التئام العظام. ويُنصح المصابون بكسر الترقوة بالإكثار من:

الكالسيوم: (منتجات الألبان، السردين، السمسم)

فيتامين D: (الأسماك الدهنية، صفار البيض، التعرض للشمس)

البروتين: (البيض، البقوليات، الدواجن)

فيتامين C: (الفلفل الملون، البرتقال، الجوافة)

إصابة إمام عاشور تسلط الضوء على نوع من الكسور الشائعة في عالم الرياضة، لكنها قابلة للشفاء الكامل عند التشخيص الصحيح، والالتزام بخطة علاجية متكاملة، لا سيما مع الدعم الغذائي والبدني المناسب.

المصدر : healthy