أطعمة تساعد في تنظيف الجهاز الهضمي

تعد مشاكل الجهاز الهضمي من أكثر المشاكل الصحية شيوعًا، ولا يوجد حل واحد لها.

بدءًا من تناول الطعام ونمط الحياة وصولًا إلى بعض الالتهابات، هناك العديد من العوامل التي تؤثر على صحة أمعائك.

وبالمثل، هناك مجموعة من العوامل التي يمكن أن تساعد في تطهير جهازك الهضمي وإزالة السموم منه.

إذا كنت تشعر بالانتفاخ أو الخمول أو عدم الراحة بعد الوجبات، فقد يكون الوقت قد حان لمنح جهازك الهضمي قسطًا من الراحة، وهذا لا يعني بالضرورة اتباع نظام صيام عصائر مفرط أو استبعاد مجموعات غذائية كاملة، بل يتعلق الأمر بإجراء تغييرات صغيرة ومتواصلة تدعم العمليات الطبيعية في جسمك.

إليك ما يقوله أحد الخبراء.

بالتركيز على تناول الأطعمة التي تكون سهلة على معدتك وتدعم عملية الهضم.

حاول أن تضمن نظامك الغذائي الخضراوات الورقية مثل السبانخ والخضراوات مثل الجزر والبنجر والملفوف والفواكه مثل التوت الحمضيات.

كما أن الحبوب الكاملة مثل الذرة مفيدة للهضم، كما يقول.

علاوة على ذلك، لا تنس إضافة الأطعمة المخمرة مثل اللبن الرائب، لأنها تساعد في الحفاظ على صحة أمعائك.

علاوة على ذلك، يُعدّ الحفاظ على رطوبة الجسم أمرًا بالغ الأهمية.

ويؤكد الطبيب قائلاً: "شرب كميات كبيرة من الماء يُساعد أيضًا على طرد السموم وتهدئة الجهاز الهضمي".

المصدر: only my health.