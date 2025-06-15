غير مكلف .. ماسك الشاي يعالج مشاكل البشرة في الصيف

ماسك الشاي للبشرة في الصيف يعتبر من أفضل الحلول الطبيعية لتهدئة البشرة، تقليل الالتهابات، ومكافحة الحبوب الناتجة عن التعرق والحر. إليك وصفة بسيطة وفعالة:

ماسك الشاي الأخضر للبشرة في الصيف:

المكونات:

2 كيس شاي أخضر (أو ملعقتين من أوراق الشاي الأخضر)

ملعقة كبيرة من الزبادي أو الزبادي اليوناني

نصف ملعقة من العسل (اختياري)

ماء دافئ (لتحضير الشاي)

الطريقة:

قومي بنقع الشاي الأخضر في نصف كوب ماء ساخن لمدة 10 دقائق، ثم اتركيه ليبرد.

افتحي كيس الشاي واستخرجي الأوراق، أو استخدمي الأوراق المنقوعة مباشرة.

امزجي أوراق الشاي مع الزبادي والعسل جيداً حتى تحصلي على قوام كريمي.

ضعي الماسك على بشرة نظيفة، واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بماء فاتر، ثم مرري قطعة قطن بماء ورد على الوجه.

فوائد ماسك الشاي والزبادي:

يهدئ التهيج والاحمرار الناتج من الشمس والحرارة.

يقلل من الحبوب بفضل خصائص الشاي الأخضر المضادة للبكتيريا.

ينعش البشرة ويقلل من إفراز الدهون الزائدة.

العسل يضيف ترطيبًا طبيعيًا ويحارب البكتيريا.

الزبادي يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساعد على تقشير البشرة بلطف وتفتيحها.

عليكي أن تستخدمي الماسك مرتين أسبوعيًا، واحتفظي بالشاي الأخضر في الثلاجة واستخدميه كتونر بارد يوميًّا لمزيد من الانتعاش.