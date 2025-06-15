نشرة المرأة والمنوعات| طبيبة تكشف فوائد غير متوقعة للفسيخ.. ما لا تعرفه عن إصابة إمام عاشور ومدة تعافيه

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

منها البيض والحلويات.. أطعمة غير مرغوب في تناولها بالصيف

منها تحسين المزاج.. طبيبة تكشف فوائد غير متوقعة للفسيخ

أطعمة تساعد في تنظيف الجهاز الهضمي

ماذا يحدث عند تناول بذور اليقطين؟

كسر يبعد إمام عاشور عن الملعب.. كل ما لا تعرفه عن إصابته ومدة التعافي