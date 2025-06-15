ماذا يحدث عند تناول بذور اليقطين؟

سواء كنت تحاول بناء عضلاتك، أو تسعى إلى نوم هادئ وعميق، أو حتى تحاول فقط كبح نوبات الجوع المفاجئة، فإن بذور اليقطين تعتبر من الخيارات النموذجية كوجبة خفيفة صحية.

وبحسب ما نشرته صحيفة Times of India، فإن بذور اليقطين ليست مجرد تسالي، بل هي كنز غذائي غني بالفوائد، يجعلها تتصدر عالم الوجبات الخفيفة الصحية.

وإليك 11 فائدة تجعل منها إضافة ذكية لنظامك الغذائي:

غنية بالبروتين: ما يجعلها ممتازة للرياضيين ومحبي بناء العضلات.

تعزز صحة القلب: بفضل محتواها من الأحماض الدهنية غير المشبعة.

تحسّن جودة النوم: لاحتوائها على التربتوفان، حمض أميني يعزز النوم.

تدعم صحة البروستاتا: خصوصاً عند الرجال في منتصف العمر.

مضادة للالتهابات: ما يساعد في تخفيف الألم وتحسين حركة المفاصل.

غنية بمضادات الأكسدة: تقي الجسم من الجذور الحرة والأمراض المزمنة.

تنظم مستويات السكر بالدم: ما يفيد مرضى السكري أو من يعانون من مقاومة الأنسولين.

تساعد في السيطرة على الوزن: لأنها تمنح شعورًا بالشبع لفترة طويلة.

تحسن المزاج: بفضل احتوائها على المغنيسيوم والتربتوفان.

تقوي الجهاز المناعي: لغناها بالزنك.

تعزز صحة البشرة والشعر: بفضل الفيتامينات والمعادن المتنوعة فيها.

نصيحة سريعة:

يمكن تناول بذور اليقطين محمصّة كوجبة خفيفة، أو إضافتها للسلطة، أو حتى طحنها ومزجها مع العصائر والمخبوزات، لتحصل على فوائدها الكاملة بسهولة.