أعراض التهاب الحلق الفيروسي وطرق علاجه في المنزل بفعالية

التهاب الحلق الفيروسي من أكثر الأسباب شيوعًا لألم الحلق، وغالبًا ما يكون ناتجًا عن عدوى فيروسية مثل نزلات البرد أو الإنفلونزا. إليك التفاصيل:



أعراض التهاب الحلق الفيروسي:



ألم أو حرقان في الحلق، يزداد عند البلع أو الكلام.

احمرار الحلق واللوزتين دون وجود صديد (على عكس الالتهاب البكتيري).

بحة في الصوت أو فقدانه مؤقتًا.

احتقان الأنف أو سيلانه.

سعال جاف أو مصحوب ببلغم خفيف.

ارتفاع طفيف في درجة الحرارة (عادة لا تتجاوز 38° م).

صداع وآلام خفيفة في الجسم.

تورم بسيط في الغدد اللمفاوية بالرقبة أحيانًا.



طرق علاج التهاب الحلق الفيروسي:



بما أن السبب فيروسي، فالمضادات الحيوية لا تفيد، والعلاج يكون لتخفيف الأعراض حتى يتعافى الجسم ذاتيًا خلال 5–7 أيام غالبًا.



العلاج المنزلي:

الراحة والنوم الكافي لمساعدة الجسم على مقاومة العدوى.

شرب سوائل دافئة (مثل الليمون بالعسل أو الشوربة).

الغرغرة بماء دافئ وملح (نصف ملعقة صغيرة ملح على كوب ماء).

ترطيب الجو باستخدام مرطب هواء أو استنشاق بخار دافئ.

تجنب التدخين أو الهواء الجاف.

مص أقراص ملطفة للحلق تحتوي على العسل أو المنثول.



الأدوية المساعدة (بدون وصفة):

مسكنات وخافضات حرارة: باراسيتامول أو إيبوبروفين.

بخاخات أو غسولات الحلق المطهرة لتقليل الألم والالتهاب.

أقراص فيتامين C لدعم المناعة.