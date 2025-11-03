طريقة عمل كنافة طاسة بالكريمة.. بمذاق لا يقاوم

كنافة طاسة بالكريمة من الحلويات السهلة واللذيذة التي يمكنك تقديمها لأطفالك أو ضيوفك في المنزل بأقل المكونات وأسهل الخطوات.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج “على قد الإيد” على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل كنافة طاسة بالكريمة.

مقادير كنافة طاسة بالكريمة

● كنافة

● سمنة

● شربات

الحشو:

● 2 كوب لبن

● 2 ملعقة كبيرة نشا

● جوز هند



طريقة تحضير كنافة طاسة بالكريمة



يذاب النشا في القليل من اللبن ويخلط مع اللبن في إناء على النار.

يقلب الخليط حتى الغليان ويصبح القوام ثقيلا.

يغطى الخليط ويترك ليهدأ.

تقلب الكنافة مع السمنة ويشكل منها طبقة في طاسة.

تضاف طبقة من خليط المهلبية.

يضاف على الوجه طبقة أخرى من خليط الكنافة والسمنة.

توضع على النار.

تقلب على الوجه الآخر عندما تتماسك من الأسفل.

تُسقى بالشربات.. وتقدم.