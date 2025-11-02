طريقة عمل صينية بطاطس بالمشروم والجبن.. خطوة بخطوة

صينية بطاطس بالمشروم والجبن من الأكلات الغير معروفة بالنسبة للكثير من الأشخاص و تتمتع بمذاق شهي وغير تقليدي.

قدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل صينية بطاطس بالمشروم والجبن، فيما يلي…

مقادير صينية بطاطس بالمشروم والجبن



● بطاطس حلقات سميكة نص سلقة

● مشروم حلقات

● بصل مفروم

● زعتر مجفف

● ريحان مجفف

● جبنة كريمي

● جبنة مشكلة مبشورة

● ملح وفلفل

طريقة تحضير صينية بطاطس بالمشروم والجبن



في طاسة على النار يوضع زيت زيتون , بصل مفروم , ملح , فلفل و تشوح المكونات

ثم تضاف شرائح مشورم , زعتر مجفف , ريحان مجفف و تشوح المكونات

في بايركس يوضع زيت زيتون , خليط من التوابل : زعتر مجفف , ريحان مجفف , ملح , فلفل

ثم تضاف حلقات البطاطس , مشروم بالبصل و على الوجه جبنة كريمى وو جبنة مشكلة مبشورة

يوضع البايركس فى الفرن و يترك حتى تمام الطهي

ثم يقدم.