وول ستريت جورنال: توتر حول تشكيل قوة دولية في غزة يُهدّد استقرار خطة السلام الأمريكية
سارة إبراهيم منفذة إنتاج الأفلام الوثائقية الخارجية في افتتاح المتحف الكبير
بعد اعترافه بقتل زوجته الحامل بسبب الموبايل.. حبس ثلاثيني 4 أيام في سوهاج
الزمالك يصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري
الرئيس السيسي لرئيس وزراء المجر: حريصون على حل سلمي للصراع بين روسي وأوكرانيا
خلاف على هاتف ينتهي بمقتـ.ـل زوجة حامل في شهرها التاسع بسوهاج
مصر تُعيد صياغة ملف المناخ عالميًا.. منال عوض: دعم الدول الأكثر تأثرًا بالمناخ «ضرورة لا خيار»
بعد تعافيه.. حسن شحاتة يحضر اجتماعات اللجنة الفنية
بمشاركة 500 شركة .. انطلاق معرض النقل الذكي والصناعة .. 9 نوفمبر
مصرع موظف أثناء توثيق نقوش داخل سرداب غامض في سوهاج
وظائف خالية للشباب برواتب 10 آلاف جنيه
الرئيس السيسي يؤكد لنظيره الألماني ضرورة البناء على نتائج قمة شرم الشيخ للسلام
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
طريقة عمل الكبسة بالدجاج على الطريقة الأصلية

ريهام قدري

إذا كنت تودين تقديم وصفة لذيذة علي الغداء نقدم إليك طريقة عمل الكبسة بالدجاج على الطريقة الأصلية، وهي وصفة سهلة ولذيذة.

مكونات الكبسة بالدجاج على الطريقة الأصلية:

دجاجة كاملة مقطعة إلى 8 قطع

2 كوب أرز بسمتي

2 بصلة كبيرة مفرومة

2 فص ثوم مهروس

2 حبة طماطم مفرومة

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

3 ملاعق كبيرة زيت أو سمن

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة بهارات كبسة

½ ملعقة صغيرة قرفة

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة كمون

2 حبة لومي (ليمون مجفف)

2 عود قرفة و3 حبات قرنفل و3 حبات هيل (حب هان)

ملح حسب الرغبة

3 أكواب ماء ساخن

طريقة التحضير:

تحضير الدجاج:

في قدر كبير، سخّني الزيت وأضيفي البصل حتى يذبل ويصبح لونه ذهبياً.

أضيفي الثوم وقلّبيه قليلاً، ثم أضيفي قطع الدجاج وحرّكيها حتى تتحمّر من الجانبين.

إضافة الطماطم والتوابل:

أضيفي الطماطم المفرومة وصلصة الطماطم وجميع التوابل (الكركم، البهارات، الفلفل، القرفة، الكمون، اللومي، أعواد القرفة، القرنفل، الهيل).

قلّبي جيداً واتركي المزيج يتسبّك 5 دقائق.

الطهي:

أضيفي الماء الساخن واتركي الدجاج يطهى على نار متوسطة لمدة 30 دقيقة تقريباً حتى ينضج.

تحضير الأرز:

اغسلي الأرز البسمتي جيداً وانقعيه في ماء دافئ لمدة 20 دقيقة، ثم صفيه.

أخرجي قطع الدجاج من المرق، وضعي الأرز في القدر مع المرق المتبقي.

اتركيه على نار متوسطة حتى يتشرب المرق، ثم خفّفي النار وغطي القدر حتى ينضج الأرز.

اللمسة الأخيرة:

حمّري قطع الدجاج في الفرن أو في طاسة حتى تكتسب لوناً ذهبياً، ثم ضعيها فوق الأرز وقدّمي الطبق مزيناً بالمكسرات المحمصة أو الزبيب حسب الرغبة.

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة

الذهب

بكام عيار 21؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد.. شبورة مائية كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

الغارات و القصف عل الأبرياء من قبل الاحتلال الإسرائيلي

خطة أمريكية مُثيرة للجدل: نقل نصف سكان غزة إلى مناطق تحت سيطرة الاحتلال |تفاصيل

الزمالك

«ساري»: الروح القتالية عنوان لاعبي الزمالك في المرحلة المقبلة

روسيا وأوكرانيا

استمرار الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة داخل روسيا

الإيجار القديم

لأصحاب الإيجار القديم.. اعرف الأوراق المطلوبة للتقديم على السكن البديل

أرشيفية

المشاط: استئناف أعمال اللجنة المشتركة مع لبنان بداية لتطبيق الاتفاقيات وتعزيز التعاون

بالصور

أحمد عز فى حفل السفارة المصرية بلندن بالمتحف البريطاني

إدارة التراث الحضارى بالشرقية تعقد ندوة توعوية لطلاب مدرسة " الأمل للصم وضعاف السمع"

عمرو دياب يرتدي مفتاح الحياة ويحيي المتحف المصري الكبير فى حفله بدبي

طعمه تحفة.. طريقة عمل البرجر المنزلي بنصف كيلو لحمة مفرومة بطريقة سهلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

