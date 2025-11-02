إذا كنت تودين تقديم وصفة لذيذة علي الغداء نقدم إليك طريقة عمل الكبسة بالدجاج على الطريقة الأصلية، وهي وصفة سهلة ولذيذة.

مكونات الكبسة بالدجاج على الطريقة الأصلية:

دجاجة كاملة مقطعة إلى 8 قطع

2 كوب أرز بسمتي

2 بصلة كبيرة مفرومة

2 فص ثوم مهروس

2 حبة طماطم مفرومة

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

3 ملاعق كبيرة زيت أو سمن

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة بهارات كبسة

½ ملعقة صغيرة قرفة

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة كمون

2 حبة لومي (ليمون مجفف)

2 عود قرفة و3 حبات قرنفل و3 حبات هيل (حب هان)

ملح حسب الرغبة

3 أكواب ماء ساخن

طريقة التحضير:

تحضير الدجاج:

في قدر كبير، سخّني الزيت وأضيفي البصل حتى يذبل ويصبح لونه ذهبياً.

أضيفي الثوم وقلّبيه قليلاً، ثم أضيفي قطع الدجاج وحرّكيها حتى تتحمّر من الجانبين.

إضافة الطماطم والتوابل:

أضيفي الطماطم المفرومة وصلصة الطماطم وجميع التوابل (الكركم، البهارات، الفلفل، القرفة، الكمون، اللومي، أعواد القرفة، القرنفل، الهيل).

قلّبي جيداً واتركي المزيج يتسبّك 5 دقائق.

الطهي:

أضيفي الماء الساخن واتركي الدجاج يطهى على نار متوسطة لمدة 30 دقيقة تقريباً حتى ينضج.

تحضير الأرز:

اغسلي الأرز البسمتي جيداً وانقعيه في ماء دافئ لمدة 20 دقيقة، ثم صفيه.

أخرجي قطع الدجاج من المرق، وضعي الأرز في القدر مع المرق المتبقي.

اتركيه على نار متوسطة حتى يتشرب المرق، ثم خفّفي النار وغطي القدر حتى ينضج الأرز.

اللمسة الأخيرة:

حمّري قطع الدجاج في الفرن أو في طاسة حتى تكتسب لوناً ذهبياً، ثم ضعيها فوق الأرز وقدّمي الطبق مزيناً بالمكسرات المحمصة أو الزبيب حسب الرغبة.