طعمه تحفة.. طريقة عمل البرجر المنزلي بنصف كيلو لحمة مفرومة بطريقة سهلة

البرجر من الأكلات المحببة لدي الكثير وتبحث كل أم عن طرق لتقديم اكل صحي ولذيذ ونقدم إليك اليوم طريقة عمل البرجر المنزلي بأقل التكاليف.

المكونات:



نصف كيلو لحم مفروم (يفضل يكون فيه شوية دهن عشان الطراوة)

بصلة صغيرة مبشورة ومعصورة من المية

فص ثوم مهروس (اختياري)

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة بهارات برجر او لحم

ملعقة صغيرة صويا صوص (اختياري)

ملعقة صغيرة كاتشب او مستردة (اختياري)

الطريقة:

في بولة كبيرة، اخلطي اللحمة مع كل المكونات جيدا.

غطيها وضعيها في التلاجة حوالي نصف ساعة حتي تتشرب التوابل.

شكليها على شكل أقراص برجر (حوالي 4 او 5 قطع).

يمكن فردها بين كيسين نايلون وتضغطيها خفيف لتكون متساوية.

طريقة التسوية:

سخني طاسة أو جريل على نار متوسطة.

ادهنيها بنقطة زيت خفيفة.

ضعي أقراص البرجر واتركيها من 3 لـ4 دقايق على كل ناحية دون تقليب

يمكن تضيفي شريحة جبنة في اخر دقيقة

التقديم:

قدميه في عيش برجر مع خس وطماطم ومخلل وجبنة وصلصة حسب ذوقك.