بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟

تطرح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي البيض بأسعار مخفضة لرفع العبء على المستهلكين ، ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى دعم المواطن وتوفير احتياجاته الأساسية بشكل مباشر وفعال وبالتالى توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية للمواطنين.



كما تطرح وزارة الزراعة البيض بالمنافذ الثابتة والتى يصل عددها لأكثر من 300 منفذ على مستوى الجمهورية، والمنافذ المتنقلة محملة بكميات من بيض المائدة لبيعه بسعر 130 جنيهًا للطبق، وذلك من انتاج محطات مديريات الإصلاح الزراعي بالدقهلية، والبحيرة، وكفر الشيخ.







وبدوره أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أنه يتم طرح كرتونة البيض بمنافذ الوزارة ب 130 جنيهًا.

وأضاف "سليمان" خلال تصريحات له أن التخفيضات تصل إلى 30% في أسعار الدواجن وبيض المائدة، إلى جانب استقرار أسعار الألبان الطازجة المنتجة من المزارع، لافتًا إلى أن هذه السياسة مستمرة طوال العام بفضل تقليص حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك.



وأشار رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة إلى أن منافذ وزارة الزراعة تقدم أيضًا الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية المختلفة بأسعار مناسبة، في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.



وقال "سليمان"، إن منافذ وزارة الزراعة والبالغ عددها أكثر من 350 منفذًا ثابتًا ومتحركًا تغطي مختلف محافظات الجمهورية، توفر للمواطنين السلع الغذائية بأسعار مخفضة على مدار العام، دون الاكتفاء بفترات العروض المؤقتة .

وأوضح أن أسعار الدواجن شهدت تراجعًا ملحوظًا تجاوز 30%، مشيرًا إلى أن الانخفاض شمل أيضًا بيض المائدة، إلى جانب استقرار أسعار الألبان واللحوم.



أسعار البيض اليوم الأربعاء

واستقرت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 100 جملة لتصل للمستهلك بسعر 140 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 110 جنيهات.

كما انخفضت سعر كرتونة البيض الأبيض 120 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 140 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 110 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 125 جنيها.

