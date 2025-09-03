قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟

أسعار البيض
شيماء مجدي

تطرح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي البيض بأسعار مخفضة لرفع العبء على المستهلكين ، ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى دعم المواطن وتوفير احتياجاته الأساسية بشكل مباشر وفعال وبالتالى توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية للمواطنين. 
 

كما تطرح وزارة الزراعة البيض بالمنافذ الثابتة والتى يصل عددها لأكثر من 300 منفذ على مستوى الجمهورية،  والمنافذ المتنقلة محملة بكميات من بيض المائدة لبيعه بسعر 130 جنيهًا للطبق، وذلك من انتاج محطات مديريات الإصلاح الزراعي بالدقهلية، والبحيرة، وكفر الشيخ.
 


 

وبدوره أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة،  أنه يتم طرح كرتونة البيض بمنافذ الوزارة ب 130 جنيهًا. 

وأضاف "سليمان" خلال تصريحات له أن التخفيضات تصل إلى 30% في أسعار الدواجن وبيض المائدة، إلى جانب استقرار أسعار الألبان الطازجة المنتجة من المزارع، لافتًا إلى أن هذه السياسة مستمرة طوال العام بفضل تقليص حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك.
 

وأشار رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة إلى أن منافذ وزارة الزراعة تقدم أيضًا الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية المختلفة بأسعار مناسبة، في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
 

وقال "سليمان"، إن منافذ وزارة الزراعة والبالغ عددها أكثر من 350 منفذًا ثابتًا ومتحركًا تغطي مختلف محافظات الجمهورية، توفر للمواطنين السلع الغذائية بأسعار مخفضة على مدار العام، دون الاكتفاء بفترات العروض المؤقتة .

وأوضح أن أسعار الدواجن شهدت تراجعًا ملحوظًا تجاوز 30%، مشيرًا إلى أن الانخفاض شمل أيضًا بيض المائدة، إلى جانب استقرار أسعار الألبان واللحوم.
 

أسعار البيض اليوم الأربعاء

واستقرت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 100 جملة لتصل للمستهلك بسعر 140 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 110 جنيهات.
كما انخفضت  سعر كرتونة البيض الأبيض 120 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 140 جنيهًا.
كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 110 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 125 جنيها.
 

البيض الزراعة أسعار مخفضة سعر كرتونة البيض كرتون البيض كرتونة البيض أسعار البيض

