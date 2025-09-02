قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كريم حسن شحاتة: مدرب إيطالي مرشح لتدريب الأهلي
هل يحاسب الإنسان على النية السيئة؟.. الإفتاء تكشف الحقيقة
وزير الدفاع الألماني ينتقد تصريحات فون دير لاين حول خطط نشر قوات أوروبية في أوكرانيا
شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم
حماية من العين الحاسدة.. آيات تحصين النفس قبل الزواج
البابا ليو الرابع عشر يعرب عن حزنه لضحايا زلزال أفغانستان
بعد انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 2-9-2025
كيم جونج أون يصل الصين على متن قطاره الخاص لحضور عرض النصر
إخلاء سبيل الراقصة بوسي بكفالة 5 آلاف جنيه
بلجيكا تعلن اعترافها بفلسطين وتفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية
الأمم المتحدة: 12 ألف متضرر جراء زلزال أفغانستان وارتفاع حصيلة الضحايا إلى المئات
أخبار البلد

بعد انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

تشهد أسعار الدواجن والبيض خلال الآونة الأخيرة استقرار ملحوظا بالبورصة والأسواق، وترتفع وتنخفض نتيجة لقانون العرض والطلب بالأسواق ، وذلك نتيجة طبيعية بعد هبوط أسعار الأعلاف ، حيث تمثل الأعلاف 70% من تكلفة الإنتاج. 
 

 
.
أسعار الدواجن اليوم

واستقرت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 63 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 66 جنيها وتصل  للمستهلك بسعر 80 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 65 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.
 


وانخفضت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 95 جنيه بعدما كان سعرها 105 جنيهات  وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي 


بينما استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر  125 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه 

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  220 لـ 180 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 70 ل 80  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.
 


أسعار البيض اليوم الثلاثاء 

واستقرت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 100 جملة لتصل للمستهلك بسعر 140 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 110 جنيهات.
كما انخفضت  سعر كرتونة البيض الأبيض 120 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 140 جنيهًا.
كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 110 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 125 جنيها.

منافذ متنقلة 

وأطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى،  ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، 6 منافذ متنقلة لبيع البيض بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، في عدد من الميادين الكبرى بمحافظتي القاهرة والجيزة.

توفير السلع الغذائية


وقال المهندس محمد الخطيب المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار جهود الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية للمواطنين، ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى دعم المواطن وتوفير احتياجاته الأساسية بشكل مباشر وفعال.
 

وأشار الخطيب إلى أن المنافذ المتنقلة تحركت 
، محملة بكميات من بيض المائدة لبيعه بسعر 130 جنيهًا للطبق، وذلك من انتاج محطات مديريات الإصلاح الزراعي بالدقهلية، والبحيرة، وكفر الشيخ.

وتابع انه تم توزيع هذه المنافذ المتحركة في عدة مناطق حيوية بمحافظتي الجيزة والقاهرة، شملت ميادين الجيزة، وإمبابة، وبولاق الدكرور، والهرم، والمطرية، وشبرا الخيمة، بالإضافة إلى محيط وزارة الزراعة بمنطقة الدقي.
 

الدواجن أسعار الدواجن أسعار الدواجن اليوم البانيه سعر كيلو البانيه البيض سعر كرتونة البيض الفراخ

