تراجع في أسعار الدواجن والبيض..قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة يكشف الحقيقة

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أنه نشهد خلال الفترة الحالية، تخفيضات تصل إلى 30% في أسعار الدواجن وبيض المائدة، إلى جانب استقرار أسعار الألبان الطازجة المنتجة من المزارع.

وقال طارق سليمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن منافذ وزارة الزراعة تقدم الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية المختلفة بأسعار مناسبة، في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتابع ئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن هذه السياسة مستمرة طوال العام بفضل تقليص حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك.