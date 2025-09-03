قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
أخبار البلد

تطبيق التقنيات الحديثة في الإنذار المبكر للجراد الصحراوي.. ورشة عمل بالزراعة

مكافحة الجراد الصحراوي
مكافحة الجراد الصحراوي
شيماء مجدي

افتتح الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات ورشة عمل وطنية تهدف الى تنمية المهارات فى مجال جمع البيانات وتحليلها تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب لمكافحة الجراد الصحراوى فى مصر.

يأتي ذلك في اطار التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بمصر (الفاو) وهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى والمكتب الإقليمي لشمال افريقيا والشرق الادنى، وتحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي ضوء الدعم الذي تقدمه منظمة الفاو بمصر من خلال مشروع الاستجابة الطارئة لتفشي الجراد الصحراوي في مصر.

وتقدم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بالشكر، لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، على الدعم الذي تقدمه  في جمهورية مصر العربية لمجابهة الجراد الصحراوي سواء كان دعم فني أو لوجيستي، و ايضا على ما يبذله المكتب الإقليمي لشمال افريقيا والشرق الادنى فى المنطقة الوسطى من مجهودات في مجال الرصد والمكافحة.

وأكد رزق ، على أهمية البيانات وصياغتها في شكل معلومات كأحد طرق الإنذار المبكر لاتخاذ القرارات حيال مكافحة آفة من الآفات الخطيرة العابرة للحدود على مستوى العالم، لافتا الى ضرورة السعي وراء رفع المهارات الرقمية في إدارة المنظومة ودمج جميع العاملين بالإدارة في برامج رقمية لتشكيل وعي عام للإدارة الرقمية، كما اكد على أهمية التواصل بين البلدان المختلفة لنقل المعلومات والاستفادة من الخبرات.

من جانبها، صرحت الدكتورة جاكلين بينات القائم بأعمال ممثل فاو مصر بأن من أهداف المشروع تعزيز المهارات الوطنية فى مجال رصد و مكافحة الجراد الصحراوى فى مصر و تعتبر ورشة العمل اليوم فرصة لثقل هذه المهارات و تحسين طرق جمع و تحليل البيانات بإستخدام التطبيقات و التقنيات الرقمية الحديثة.


وأشار الدكتور مأمون العلوي، الأمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى (CRC)، بأن الحلقة تناقش سبل تحسين جمع وتحليل بيانات الجراد الصحراوي باستخدام أحدث نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات الاستشعار عن بُعد، إلى جانب تطبيقات التحول الرقمي، كما تهدف الحلقة إلى رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتعزيز التنسيق الإقليمي لضمان استجابة سريعة وفعّالة لأي تفشيات مستقبلية، بما يدعم الأمن الغذائي ويُقلّل من كلفة التدخلات الطارئة.


كما توجّه العلوي بالشكر لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية، ومنظمة الفاو، وجميع الشركاء الإقليميين على دعمهم وتعاونهم في إنجاح هذه الفعالية.


من جانبه، أكد المهندس خالد عبدربه مدير عام الادارة العامة لشؤون الجراد والطيران الزراعي على الدور الكبير الذي تمثله منظومة المعلومات وادارة البيانات ونظم المعلومات الجغرافية في مكافحة الجراد الصحراوي، حيث يتم التنبؤ لما هو قادم من خلال المعلومات والبيانات سواء البيئية او المناخية والتي تمثل البيئة والمناخ الجيد لاماكن تكاثر وتواجد الجراد الصحراوي.


جدير بالذكر أن الدكتور أسامة ربيع خبير نظم المعلومات الجغرافية لدي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" قام بالتدريب خلال تلك الفاعلية من خلال تدريبات عملية على استخدام هذه النظم الحديثة .

