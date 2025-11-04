النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بمخاطر السلوكيات السلبية داخل مرفق السكك الحديدية

تواصل وزارة النقل، في إطار حملة "سلامتك تهمنا"، جهودها للتوعية بمخاطر السلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية، والتي تتسبب في أضرار جسيمة للركاب وسائقي القطارات، وتعرّض حياتهم للخطر، فضلًا عن الأضرار المادية التي تلحق بجرارات وعربات القطارات وتعطّل حركة السير.

وأوضحت الوزارة أن من أبرز هذه السلوكيات السلبية اقتحام المزلقانات أثناء غلقها، والسير عكس الاتجاه، وإقامة معابر غير قانونية على خطوط السكة الحديد، إلى جانب شد فرامل الهواء خلال سير القطارات، أو إلقاء القمامة على القضبان، أو التسطيح أعلى القطارات والركوب بين فواصل العربات، فضلًا عن قيام بعض الأطفال بقذف القطارات بالحجارة مما يؤدي إلى إصابات بين الركاب والسائقين وإتلاف لمكونات المرفق.

وناشدت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جميع المواطنين التعاون والمشاركة في نشر الوعي بخطورة هذه الممارسات، والالتزام بقواعد السلامة داخل محطات ومزلقانات السكك الحديدية، حفاظًا على الأرواح والممتلكات، ودعمًا لجهود الدولة في تطوير هذا المرفق الحيوي وتقديم خدمة آمنة ومنتظمة للمواطنين.