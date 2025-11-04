قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكاف يلغى عقوبات اليد.. الزمالك يشارك في البطولات الأفريقية
رابط استعلام معاش تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي.. خطوات معرفة الأسماء الجديدة
حصد عددا من البطولات.. محمد أبو العينين يكشف عن بداياته الرياضية وحبه للتنس
رابطة الأندية تخطر وزير الرياضة بصعوبة تأجيل مباراتي بيراميدز في الدوري من أجل المنتخب الثاني
محمد أبو العينين: إنشاء ناد رياضي مشروع ناجح بشرط توافر الإدارة والإمكانيات
بينهم صغير.. مصرع 3 أشخاص وإصابة سيدة جراء صعق بالبرق في البحيرة
فضل تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة وحكم من فاتته
موعد انتخابات مجلس النواب 2025.. خريطة المراحل والمحافظات وجدول التصويت بالداخل والخارج
محمد أبو العينين: إصابة القندوسي من أكثر المواقف المؤثرة في بشدة
محمد أبو العينين: الخطيب أسطورة في الرياضة والأخلاق ومحبة الناس
محمد أبو العينين: الإصرار والوصول للعالمية أهم دروس الصناعة التي نقلتها للرياضة
زيارة مفاجئة لمديرة الاستخبارات الأمريكية إلى قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سفير مصر بجيبوتي يكشف تفاصيل وأهمية افتتاح فرع بنك مصر

افتتاح بنك مصر بجيبوتي
افتتاح بنك مصر بجيبوتي
محمود محسن

أكد السفير عبد الرحمن رأفت سفير مصر فى جيبوتى، أن الشق التجارى والاقتصادى كان أحد أهم المخرجات التى تضمنها البيان المشترك ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الجيبوتى فى أبريل الماضى، مشيرا إلى أنه وجه الرئيسين باستكمال تدشين بنك مصر الجيبوتى كأحد البنوك الرئيسية فى جيبوتى.

وقال  عبد الرحمن رأفت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن  الفرع يسهم فى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، خاصة القارة الإفريقية هى عمق استراتيجى لمصر.

وتابع سفير مصر فى جيبوتى، أن هذه النتيجة التى تحققت اليوم بالافتتاح الرسمى للبنك يعد إضافة كبيرة للعلاقات بين الدولتين والمصرية الأفريقية، كما أن البنك سيكون له دور محورى فى تبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة ودعم سياسات البنك المركزى الجيبوتى.

وأشار إلى أن الافتتاح هو إحدى مخرجات الزيارة الرئاسية التى تمت للرئيس عبد الفتاح السيسى لجيبوتى، وهو أحد المخرجات الرئيسية والتى من خلالها نجحت الدولة المصرية فى تدشينها منذ انتهاء زيارة الرئيس.

السفير عبد الرحمن رأفت جيبوتى الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئيس الجيبوتى بنك مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟

حالة الطقس

طقس الغد.. الأرصاد تكشف خريطة "الشبورة الكثيفة" والأمطار الرعدية

الطالبة كارما

إحالة ثلاث طالبات للمحاكمة بتهمة ضرب زميلتهن كارما بمدرسة التجمع

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الاثنين 3 نوفمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الإثنين 3 نوفمبر 2025

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

موجز أخبار الوادي الجديد.. المحافظ يتفقد المدينة الرياضية بمجمع المصالح الحكومية وإجراء قرعة علنية على 633 قطعة سكنية بالفرافرة

محافظة دمياط

مياه دمياط تنفذ 210 أنشطة توعوية لنشر ثقافة الترشيد بمدارس المحافظة

محافظ المنيا خلال إجراء القرعة العلنية

أخبار المنيا.. فوز 393 في حج القرعة وبدء إجراءات تسليم 2086 فدانًا للخريجين

بالصور

.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل

الوحدة المرورية
الوحدة المرورية
الوحدة المرورية

مكسرات رخيصة قيمتها غالية.. فوائد الفول السوداني على صحة الجسم والعقل

فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني

أكثر السيارات الكهربائية ترخيصا في مصر .. تفاصيل

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ترتيب طرازات السيارات الأكثر مبيعا في مصر.. تفاصيل

السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا

فيديو

إسعاف بورش

ضجة بورش الإسعاف في افتتاح المتحف.. والهيئة توضح الحقيقة

كسوف الشمس

ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044

بوستر اغنية الى اللقاء لمصطفي كامل ونجله فتحي

مصطفى كامل يطرح دويتو "إلى اللقاء" بمشاركة نجله فتحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد