سفير مصر بجيبوتي يكشف تفاصيل وأهمية افتتاح فرع بنك مصر

أكد السفير عبد الرحمن رأفت سفير مصر فى جيبوتى، أن الشق التجارى والاقتصادى كان أحد أهم المخرجات التى تضمنها البيان المشترك ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الجيبوتى فى أبريل الماضى، مشيرا إلى أنه وجه الرئيسين باستكمال تدشين بنك مصر الجيبوتى كأحد البنوك الرئيسية فى جيبوتى.

وقال عبد الرحمن رأفت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن الفرع يسهم فى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، خاصة القارة الإفريقية هى عمق استراتيجى لمصر.

وتابع سفير مصر فى جيبوتى، أن هذه النتيجة التى تحققت اليوم بالافتتاح الرسمى للبنك يعد إضافة كبيرة للعلاقات بين الدولتين والمصرية الأفريقية، كما أن البنك سيكون له دور محورى فى تبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة ودعم سياسات البنك المركزى الجيبوتى.

وأشار إلى أن الافتتاح هو إحدى مخرجات الزيارة الرئاسية التى تمت للرئيس عبد الفتاح السيسى لجيبوتى، وهو أحد المخرجات الرئيسية والتى من خلالها نجحت الدولة المصرية فى تدشينها منذ انتهاء زيارة الرئيس.