صلاح في اختبار جديد أمام ريال مدريد.. هل يكرر كاريراس تفوقه بعد "ضحايا الكلاسيكو"؟
أمير قطر: آن الأوان لوقف الحرب في السودان وندعو إلى إيجاد حل سياسي
التعليم تطبع أدلة تقييم لطلاب مدارس التعليم الفني وتعلن آليات وضوابط تفعيلها
تنمروا على ابنتها لقصر قامتها.. سيدة تحرر محضرا ضد مسئولي مدرسة بالتجمع
سوريا.. قرار بإعادة الدبلوماسيين المنشقين عن نظام الأسد إلى ديوان الخارجية
الداخلية تجري قرعة الحج في 5 محافظات اليوم.. تعرف عليها
النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بمخاطر السلوكيات السلبية داخل مرفق السكك الحديدية
تعديل وزاري مرتقب.. ومصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة
كثافات مرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة.. اليوم
الأونروا: 75 ألف نازح يحتمون في أكثر من 100 مبنى للوكالة بغزة
التعليم تنفي تدريس مادة "اللغة الهيروغليفية" لطلاب الثانوية العامة
هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

إصابة شاب بطلق ناري في مشاجرة بسوق المواشي بالمحلة

تجمع أسرة الشاب الضحية بمستشفي المحلة العام
الغربية أحمد علي

تعرض شاب في العقد الثالث من عمره للإصابة بطلق ناري عقب نشوب مشاجرة بين عدد من الشركاء وتجار المواشي  داخل السوق أسفرت عن إصابة شاب بطلق ناري في القدم اليمنى بقرية الدواخلية بمركز المحلة.

تفاصيل الواقعة 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من نقطة شرطة مستشفى المحلة العام، يفيد بوصول شاب يُدعى "كرم. م " 25 سنة مصاباً بطلق ناري في القدم اليمنى إثر مشاجرة وقعت داخل سوق المواشي بالقرية.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية من مركز شرطة المحلة الكبرى إلى المستشفى العام وبإجراء التحريات الأولية تبين أن مشادة كلامية نشبت بين عدد من الشركاء في السوق بسبب خلافات مالية تطورت إلى مشاجرة قام خلالها أحد الأطراف بإطلاق أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته ما أسفر عن إصابة "كرم" في قدمه قبل أن يفر المتهم من المكان.

تحرك أمني عاجل 

وشهد محيط المستشفى العام تجمع عدد من الأهالي الذين طالبوا بسرعة ضبط الجاني وتقديمه للعدالة بينما فرضت الأجهزة الأمنية كردوناً أمنياً بموقع الحادث لمنع تجدد الاشتباكات والسيطرة على الموقف.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

أسعار السجائر الآن في الأسواق .. اعرف أسعار المحلي والمستورد

أسعار السجائر الآن في الأسواق.. اعرف أسعار المحلي والمستورد

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025 في مصر

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-11-2025

الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة

تدشين مذبح ورسامة شمامسة جدد بزرايب 15 مايو

البابا تواضروس

احتفال بالنعمة والقيادة.. ذكرى القرعة الهيكلية وعيد ميلاد البابا تواضروس

وزير الزراعة

وزير الزراعة يشارك في حوار إقليمي بالأردن حول تمكين المرأة

أول شاحنة بيك أب ديفندر في العالم تعاني من مشكلة خطيرة

بيك أب ديفندر
بيك أب ديفندر
بيك أب ديفندر

فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي.. أيهما أفضل لصحتك وجمالك؟

فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي
فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي
فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي

BYD الصينية تفاجئ اليابان بسيارة كهربائية لمنافسة عمالقة كي

سيارة BYD
سيارة BYD
سيارة BYD

إسعاف بورش

ضجة بورش الإسعاف في افتتاح المتحف.. والهيئة توضح الحقيقة

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

