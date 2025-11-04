إصابة شاب بطلق ناري في مشاجرة بسوق المواشي بالمحلة

تعرض شاب في العقد الثالث من عمره للإصابة بطلق ناري عقب نشوب مشاجرة بين عدد من الشركاء وتجار المواشي داخل السوق أسفرت عن إصابة شاب بطلق ناري في القدم اليمنى بقرية الدواخلية بمركز المحلة.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من نقطة شرطة مستشفى المحلة العام، يفيد بوصول شاب يُدعى “كرم. م " 25 سنة مصاباً بطلق ناري في القدم اليمنى إثر مشاجرة وقعت داخل سوق المواشي بالقرية.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية من مركز شرطة المحلة الكبرى إلى المستشفى العام وبإجراء التحريات الأولية تبين أن مشادة كلامية نشبت بين عدد من الشركاء في السوق بسبب خلافات مالية تطورت إلى مشاجرة قام خلالها أحد الأطراف بإطلاق أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته ما أسفر عن إصابة “كرم” في قدمه قبل أن يفر المتهم من المكان.

تحرك أمني عاجل

وشهد محيط المستشفى العام تجمع عدد من الأهالي الذين طالبوا بسرعة ضبط الجاني وتقديمه للعدالة بينما فرضت الأجهزة الأمنية كردوناً أمنياً بموقع الحادث لمنع تجدد الاشتباكات والسيطرة على الموقف.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.