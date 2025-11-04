بعد منح اللجوء لرئيسة وزرائها السابقة.. بيرو تقطع علاقاتها مع المكسيك

أعلنت بيرو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع المكسيك، وذلك بعد أن بدأت الأخيرة إجراءات منح اللجوء لرئيسة الوزراء البيروفية السابقة بيتسي تشافيز.

ووصف وزير الخارجية البيروفي، هوجو دي زيلا، للصحفيين الخطوة المكسيكية بـ "العمل غير الودي" بفتح عملية اللجوء لتشافيز، التي عملت في حكومة الرئيس المخلوع بيدرو كاستيلو، وجاء ذلك عبر القاهرة الإخبارية.

أُقيل الرئيس البيروفي السابق بيدرو كاستيلو واعتقل في أواخر عام 2022 بعد محاولته حل الكونجرس.

تواجه تشافيز، التي عملت تحت قيادة كاستيلو، اتهامات جنائية لدورها المزعوم في الأحداث التي سبقت عزل الرئيس.

في سبتمبر، نفت تشافيز محاولتها الفرار إلى السفارة المكسيكية في ليما خلال محاولة كاستيلو تفكيك الكونجرس، ومع ذلك شهد سائقها بأنها طلبت منه اصطحابها إلى السفارة قبل أن تعود إلى مكتبها لاحقًا.