محافظات

السيطرة على حريق شب فى مول شهير بالعبور

إبراهيم الهواري

شهدت مدينة العبور في محافظة القليوبية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، نشوب حريق هائل داخل أحد المولات الشهيرة. 
وترجع تفاصيل الحادث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا يفيد باندلاع حريق هائل بإحدى المولات بمنطقة العبور، وعلى الفور تم إبلاغ قوات الحماية المدنية.
وفور ورود البلاغ انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء بالإضافة إلى سيارات الإسعاف، وتم التعامل الفوري من قبل رجال الإطفاء مع النيران.
ونجح رجال الحماية المدنية في محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاروة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة لمعرفة أسباب الحريق.

