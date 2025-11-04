قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ كفر الشيخ يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء البرلس.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

وضع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم الثلاثاء، وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء معركة البرلس البحرية وقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواحهم الطاهرة بمدينة برج البرلس.

جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري العموم، وعدد كبير من أبناء المحافظة والقيادات الأمنية والتنفيذية.

وعزفت الموسيقى العسكرية “سلام الشهيد” تكريمًا لأرواح شهداء مصر الأبرار وتجسيدًا لمعاني الوفاء والعرفان لتضحياتهم الخالدة، وذلك في إطار احتفالات محافظة كفرالشيخ بالذكرى الـ69 لانتصار معركة البرلس البحرية التي جسدت أسمى معاني البطولة والفداء.

 قال محافظ كفرالشيخ، إن معركة البرلس ستظل رمزًا خالدًا للعزة والكرامة الوطنية، ودليلًا على شجاعة رجال البحرية المصرية الذين سطروا بدمائهم ملحمة بطولية خالدة في تاريخ الوطن، لتبقى راية مصر عالية خفاقة، واليوم ونحن نحيي ذكراهم، نجدد العهد على مواصلة البناء والعمل بروح الفداء ذاتها التي حملها أبطالنا في مواجهة قوى العدوان، دفاعًا عن الأرض والكرامة والسيادة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، «نستلهم من تضحيات شهداء البرلس روح الإصرار والعزيمة التي تدفعنا لاستكمال مسيرة التنمية والبناء في كل ربوع محافظة كفرالشيخ، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. فكما انتصر أبطالنا في معركة البحر بالأمس، فإننا نخوض اليوم معركة البناء والوعي والتقدم من أجل مستقبل يليق بأبنائنا».

