أطباء السودان تحذر من كارثة ضخمة في مدية بارا شمال كردفان

أكدت شبكة أطباء السودان متابعتها بقلق ما يجري في مدينة بارا بولاية شمال كردفان من جرائم مروّعة ترتكبها الدعم السريع بحق المدنيين العزّل.

وقالت شبكة أطباء السودان في بيان لها : عشرات الجثث مكدسة داخل المنازل في مدينة بارا بولاية شمال كردفان بعد أن منع ميليشيات الدعم السريع ذوي الضحايا من دفنهم.

كما طالبت شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري والجاد لوقف انتهاكات الدعم السريع في مدينة بارا بولاية شمال كردفان وفتح ممرات آمنة للمدنيين.

وكان محمد إبراهيم مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، قد قال فب وقت سابق إنّ هناك معلومات تفيد بسيطرة الجيش السوداني على مدينة بارا في ولاية شمال كردفان.

وأضاف في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ميليشيا الدعم السريع مارست في مدينة بارا أبشع الجرائم تجاه المدنيين، لكن حتى هذه اللحظة لم يكن هناك بيان رسمي من الجيش السوداني.

وتابع: "لكن هناك معلومات تفيد بذلك، ومنذ من هناك معلومات متداولة وهناك فيديوهات منتشرة، وحتى هذه اللحظات يعني لم الجهات الرسمية لم تصدر بيان حول استعاده هذه المدينة".

وواصل: "ربما خلال الساعات القادمة يكون هناك تطورات حول هذا المحور، خاصة وأن هناك متحركات كبيرة بحسب مصادر عسكريه نواحي إقليم شمال كردفان، خصوصا وأن المعركة القادمة ستكون في إقليم كردفان".