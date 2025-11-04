قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بـ 185 مليون طن | تحسن ملحوظ في أعداد السفن العابرة لقناة السويس
تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة
وزير الصحة: 380 ألف حالة أورام سنويًا في مصر.. وتوطين الصناعة ضرورة للأمن القومي
تريزيجيه: بطولة الأهلي الدولية فرصة ذهبية لتطوير قطاع الناشئين
موجة الطقس السيئ في البحيرة.. مصرع 3 وإصابة سيدة صعقًا بالبرق | والمحافظة تعلن الاستنفار
صحة غزة: الاحتلال استخدم أساليب شيطانية لقت.ل أطفال القطاع
بأثر رجعي | الأهلي يزف بشرى لجميع العاملين بالنادي
جريمة جديدة.. حماس تحذر من خطورة المشاريع الاستيطانية التهويدية
مندوب مصر بالأمم المتحدة يقيم احتفالية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
خسارة عالمية جديدة.. كم سعر الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية الآن؟
الزمالك يبدأ أول تدريباته في الإمارات استعدادًا للسوبر المصري
محافظ الدقهلية يستقبل وزير التعليم ويؤكد: نعمل لتهيئة بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب
حكومة السودان تدرس مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار

رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان
محمد على

أفادت وكالات الصحافة الدولية الثلاثاء، بأن الحكومة السودانية بقيادة رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، تدرس مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار في السودان.

جاء ذلك نقلًا عن مصدر حكومي قال بدراسة الحكومة لهذا الأمر.

وكان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس، أكد أمس الاثنين، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وافقا على هدنة تمتد لـ3 أشهر، استنادًا إلى خطة المجموعة الرباعية المعنية بالأزمة في السودان، تضم الولايات المتحدة ومصر والإمارات والسعودية، المعلنة في 12 سبتمبر الماضي.

وقال بولس، في تصريحات أدلى بها من القاهرة، إن مناقشات فنية ولوجستية جارية قبل التوقيع النهائي على الهدنة، لافتًا إلى أن ممثلي الطرفين موجودون في العاصمة الأمريكية واشنطن منذ فترة لبحث تفاصيلها.

وأضاف أن مقترح الهدنة يمثل فرصة حقيقية لإنهاء الأزمة، موضحًا أن الجيش والدعم السريع منخرطان في مناقشة ورقة قدمتها الولايات المتحدة بدعم من المجموعة الرباعية تهدف إلى تحقيق السلام في السودان الذي يعاني حربًا مستمرة منذ أبريل 2023.

