بيرو تقطع العلاقات الدبلوماسية مع المكسيك

لقي 13 شخصا مصرعهم في اشتباك بين السلطات المكسيكية وعصابات المخدرات بولاية سينالوا غربي البلاد.

من ناحية أخرى، أعلنت بيرو الاثنين أنها قطعت العلاقات الدبلوماسية مع المكسيك بسبب طلب اللجوء الذي قدمته رئيسة الوزراء البيروفية السابقة بيتسي تشافيز، التي تواجه اتهامات في وطنها بشأن محاولة الانقلاب المزعومة عام 2022 من قبل الرئيس آنذاك بيدرو كاستيلو.

وقال وزير الخارجية البيروفي هوجو دي زيلا في مؤتمر صحفي "علمنا اليوم بدهشة وأسف عميق أن رئيسة الوزراء السابقة بيتسي تشافيز، المتهمة بالتخطيط للانقلاب الذي حاول تنفيذه الرئيس السابق بيدرو كاستيلو (2021-2022)، حصلت على حق اللجوء في مقر إقامة السفارة المكسيكية في بيرو".