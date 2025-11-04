أكسيوس: الولايات المتحدة تسعى لموافقة أممية لتواجد قوة أمنية دولية في غزة

كشف موقع /أكسيوس/ الأمريكي، أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على موافقة الأمم المتحدة، على تواجد قوة أمنية في غزة بتفويض واسع لمدة عامين.

وذكر /أكسيوس/ اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أرسلت الليلة الماضية مشروع قرار إلى عدة أعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإنشاء قوة دولية في غزة لمدة عامين على الأقل.

ووفقا لنسخة حصل عليها /أكسيوس/ يمنح مشروع القرار، الذي صُنف على أنه "حساس ولكنه غير سري" الولايات المتحدة والدول المشاركة الأخرى تفويضا واسعا لإدارة غزة وتوفير الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد بعد ذلك.

وسيكون مشروع القرار أساسا للمفاوضات خلال الأيام المقبلة بين أعضاء مجلس الأمن الدولي، بهدف التصويت على إنشائه في الأسابيع المقبلة ونشر القوات الأولى في غزة بحلول يناير المقبل، حسبما صرح مسؤول أمريكي لأكسيوس.

وأكد مسؤول أمريكي - وفقا لـ/أكسيوس/ - أن قوة الأمن الدولية ستكون "قوة إنفاذ وليست قوة لحفظ السلام"، وستضم جنودا من عدة دول مشاركة وسيتم إنشاؤها بالتشاور مع "مجلس السلام" في غزة، والذي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيرأسه.. كما يدعو مشروع القرار إلى بقاء مجلس السلام حتى نهاية عام 2027 على الأقل.

ووفقا لمشروع القرار، ستكون مهمة قوة الأمن الدولية تأمين حدود غزة مع إسرائيل، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة، ستعمل معها في مهمتها.. وينص أيضا على أن قوة الأمن الدولية ستعمل على "تحقيق الاستقرار في البيئة الأمنية في غزة من خلال ضمان عملية نزع السلاح في قطاع".

كما يضيف مشروع القرار أن قوة الأمن الدولية ستتولى "مهام إضافية حسبما تقتضي الضرورة لدعم اتفاق غزة".