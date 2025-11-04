قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المالية تطرح أول صكوك سيادية محلية بقيمة 3 مليارات جنيه بأجل 3 سنوات
لبنان.. أوامر عسكرية لقوات الجيش بإطلاق النار على أي مسيّرة إسرائيلية
مؤشرات إيجابية لاستقرار الأسواق.. انخفاض أسعار السكر والبيض والألبان
شوبير يكشف مفاجأة بشأن لحاق بيزيرا مع الزمالك بالسوبر .. وغضب ناصر منسى
رانيا المشاط: أفريقيا أمام لحظة فارقة.. وتمتلك 30% من ثروات العالم المعدنية
تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان
الإحصاء: ارتفاع الثروة الحيوانية في مصر إلى 8.1 مليون رأس عام 2024 بزيادة 6.7%
تحسن مؤقت في الطقس وانخفاض فرص الأمطار .. الأرصاد تكشف توقعات الأيام المقبلة
صدام في حديقة الأمراء.. سان جيرمان يواجه بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا
الوزراء: جيل زد يمتلك قوة شرائية تفوق 400 مليار دولار عالميا ويقود التحول في أنماط العمل والاستهلاك
دور سيد عبد الحفيظ وصفقات يناير.. شوبير يكشف كواليس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الأهلي
لم يقصروا.. حقيقة تجميد مستحقات لاعبي الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انفجار أسطوانة غاز في المحكمة العليا بباكستان

هرعت قوات الإنقاذ والأمن على الفور إلى موقع الانفجار
هرعت قوات الإنقاذ والأمن على الفور إلى موقع الانفجار
محمد على

أعلنت السلطات الباكستانية، إصابة أربعة أشخاص، إثر انفجار أسطوانة غاز اليوم الثلاثاء، في الطابق الأرضي بمبنى المحكمة العليا.


هرعت قوات الإنقاذ والأمن على الفور إلى موقع الانفجار.

فيما ذكرت قناة سما تي في الباكستانية أن الانفجار وقع أثناء قيام مجموعة من العمال بأعمال إصلاح فى نظام التكييف المركزي بالمبنى، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ وقوات الأمن هرعت على الفور إلى موقع الانفجار.

أفادت مصادر طبية بأنه تم نقل العمال المصابين إلى إحدى المستشفيات المجاورة من أجل تلقي العلاج، مشيرة إلى أن حالتهم الصحية مستقرة.

السلطات الباكستانية أسطوانة غاز الطابق الأرضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر الآن في الأسواق .. اعرف أسعار المحلي والمستورد

أسعار السجائر الآن في الأسواق.. اعرف أسعار المحلي والمستورد

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025 في مصر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-11-2025

الايجار القديم

بعد مد عمل اللجان 3 أشهر.. حصر ميداني جديد لتصنيف المناطق السكنية وفق معايير محددة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

وزير الإسكان: اليوم.. بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع «سكن مصر» بالقاهرة الجديدة

ايمن قرة

قرة ممثلًا عن الشركات الكبيرة بالتزكية بانتخابات الصناعات الغذائية

صورة أرشيفية

البورصة تواصل صعودها.. والمؤشر الرئيسي يقترب من مستوى 39 ألف نقطة

بالصور

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما

ألوان الحب.. ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟

ألوان الحب: ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟
ألوان الحب: ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟
ألوان الحب: ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟

أول شاحنة بيك أب ديفندر في العالم تعاني من مشكلة خطيرة

بيك أب ديفندر
بيك أب ديفندر
بيك أب ديفندر

فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي.. أيهما أفضل لصحتك وجمالك؟

فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي
فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي
فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد