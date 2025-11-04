انفجار أسطوانة غاز في المحكمة العليا بباكستان

أعلنت السلطات الباكستانية، إصابة أربعة أشخاص، إثر انفجار أسطوانة غاز اليوم الثلاثاء، في الطابق الأرضي بمبنى المحكمة العليا.



هرعت قوات الإنقاذ والأمن على الفور إلى موقع الانفجار.

فيما ذكرت قناة سما تي في الباكستانية أن الانفجار وقع أثناء قيام مجموعة من العمال بأعمال إصلاح فى نظام التكييف المركزي بالمبنى، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ وقوات الأمن هرعت على الفور إلى موقع الانفجار.

أفادت مصادر طبية بأنه تم نقل العمال المصابين إلى إحدى المستشفيات المجاورة من أجل تلقي العلاج، مشيرة إلى أن حالتهم الصحية مستقرة.