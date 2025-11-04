قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الشرقية تناقش تذليل المعوقات بمشروع رصف طريق النكارية / القنايات / السلخانة بتكلفة 30 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إجتماعاً مع المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل والمهندس أحمد سمير حرش رئيس قطاع جنوب كهرباء الشرقية ، والمهندس خالد البدري رئيس قطاع وسط الشرقية ، في حضور محمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة ، وذلك لبحث وإزالة المعوقات التي تواجه أعمال الرصف بطريق النكارية / القنايات / السلخانة ، والمُقامة بطول 3.5 كم وبتكلفة إجمالية تبلغ 30 مليون جنيه ، والذي يتم تنفيذه بمعرفة جهاز تعمير سيناء.

إستهل المحافظ الإجتماع بالتأكيد على حرص المحافظة على التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان سرعة الإنتهاء من المشروعات الجارية ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بما يحقق السيولة المرورية المطلوبة ويخدم خطط التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة.

وخلال الإجتماع تم الإتفاق على نقل كشك كهرباء مُقام على طريق مصرف أكوة إلى الجزيرة الوسطى أو إلى موقع بديل مناسب ، بما لا يعيق أعمال الرصف الجارية ، وكذلك نقل أعمدة الإنارة الواقعة بمحيط ناصية شارع مستشفى الزقازيق العام إلى جانبه لتوسعة الطريق وتحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة المرورية.

كما تطرق الإجتماع إلى بحث إمكانية نقل عدد 4 كابلات كهرباء قبل البدء في أعمال تنفيذ مشروع إقامة كوبري سطحي (الألفية) بقرية شلشلمون بمركز منيا القمح بمعرفة جهاز تعمير سيناء ، للبدء في تنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن وخلق محور مروري جديد يُساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدينة.

وفي نهاية الإجتماع ثمّن المحافظ التعاون المثمر بين مديرية الطرق والنقل وشركة الكهرباء وجهاز تعمير سيناء ، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية لإستكمال خطة تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

