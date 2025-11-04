قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفيفا يقرر إيقاف القيد لنادي الزمالك بسبب 3 قضايا.. صورة
سفير ألمانيا من معبر رفح: نأمل أن يصبح وقف إطلاق النار بغزة دائم
محامي مسن السويس يكشف لـ صدى البلد تفاصيل الصلح: شقة في كمبوند لعم "غريب".. ولا تصالح في جريمة البلطجة
أطباء السودان تحذر من كارثة ضخمة في مدية بارا شمال كردفان
بـ 185 مليون طن | تحسن ملحوظ في أعداد السفن العابرة لقناة السويس
تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة
وزير الصحة: 380 ألف حالة أورام سنويًا في مصر.. وتوطين الصناعة ضرورة للأمن القومي
تريزيجيه: بطولة الأهلي الدولية فرصة ذهبية لتطوير قطاع الناشئين
موجة الطقس السيئ في البحيرة.. مصرع 3 وإصابة سيدة صعقًا بالبرق | والمحافظة تعلن الاستنفار
صحة غزة: الاحتلال استخدم أساليب شيطانية لقت.ل أطفال القطاع
بأثر رجعي | الأهلي يزف بشرى لجميع العاملين بالنادي
جريمة جديدة.. حماس تحذر من خطورة المشاريع الاستيطانية التهويدية
بالصور

صحة الشرقية تنظم قافلتين طبيتين بالزقازيق وأبوكبير .. صور

قافلة طبية
قافلة طبية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية  تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين ضمن مبادرة "حياة كريمة " مشيداً بدور فرق (القوافل الطبية –الثقافة الصحية –المبادرات الرئاسية ) بمديرية الشئون  الصحية بالشرقية في تنظيم القوافل الطبية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لتوقيع الكشف الطبي المجاني على المواطنين ، وصرف العلاج اللازم لهم وذلك تحت مظلة تامة من  الإجراءات الوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد البيلى  وكيل وزارة الصحة بالشرقية  أنه تم تنظيم قافلتين طبيتين بمدينتى الزقازيق و أبوكبير إشتملت على  عدد 3 عيادات ، بها 3 تخصصات طبية وهم " الباطنةالعامة ، الأطفال، النساء والتوليد ،  فضلاً عن تنظيم ندوات وجلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المدينة  بالإضافة  لتواجد عيادة  مبادرة الكشف المبكر لأورام الثدي.

أقيمت القافلة الأولى أمام نادى المعلمين بمدينة أبوكبير وذلك يوم الأحد الموافق2 نوفمبر الجارى تم خلالها توقيع الكشف الطبي المجاني على 1009مريض من أهالي المدينة  وتم صرف العلاج اللازم لهم.

والقافلة الثانية اقيمت أمام نادى الشرقية بمدينة الزقازيق وذلك يوم الإثنين الموافق 3نوفمبر الجارى ،  تم توقيع الكشف الطبي المجاني على584 مريض من أهالي مدينة الزقازيق وتم صرف العلاج اللازم لهم وذلك بإشراف  الدكتور أحمد عبد الحكيم مدير القوافل الطبية  العلاجية والدكتورة مريم محمود مديرة إدارة المبادرات الرئاسية والدكتورة غادة عمارة مدير إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية.

