مصرع طفل وإصابة 4 من أسرته بانقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الشرقي بأسيوط

لقي طفل مصرعه وأُصيب 4 من أسرته، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي ووجود مصابين ومتوفى.

وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن وفاة الطفل معاذ مصطفى أحمد، وتم نقل الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

واصيب كلا من فاطمة النجعاوي، 30 عامًا، بكسر في العمود الفقري، و آمال محمد عبدالراضي، بكدمات متفرقة بالجسم، و منذر مصطفى أحمد، عام ونصف، بكدمات بالجسم، و مصطفى أحمد عبدالله، 35 عامًا، بكدمات متفرقة، مقيمين محافظة أسوان.

وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.