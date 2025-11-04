قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

ضبط أكثر من 8 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في حملات رقابية بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية علي ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على معارض وشوادر بيع اللحوم والدواجن والأسماك، ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم؛ لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ قامت مديرية الطب البيطري بالشرقية برئاسة الدكتور محمد السيد بشار، وكيل الوزارة ومدير المديرية، من خلال إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وبالاشتراك مع أطباء إدارة المجازر بالمديرية، وبإشراف الدكتورة إيمان عليوة، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط ( ٨ طن و ٣٠٠ كجم) حمام و دواجن مجمدة بدون فواتير و مجهولة المصدر و مذبوحة خارج المجازر الحكومية و لحوم و مصنعاتها و أسماك مجهولة المصدر و دواجن و كبده منتهية الصلاحية و غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير (١٣) محضر مخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ الشرقية أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر، حفاظًا على صحة المواطنين وردع المخالفين ، مشدداً  على إستمرار تلك الحملات بشكل يومي ومفاجئ على جميع منافذ البيع والمحال التجارية وثلاجات الحفظ، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات.

بالصور

ضبط أكثر من 8 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في حملات رقابية بالشرقية

