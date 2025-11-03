رئيس مدينة القاهرة الجديدة يتفقد أحياء بيت الوطن بالامتداد الشرقي لمتابعة أعمال المرافق والتنمية ورفع كفاءة الخدمات

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات التطوير والبنية التحتية بمدينة القاهرة الجديدة، قام المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بجولة تفقدية موسعة داخل أحياء بيت الوطن بمنطقة الامتداد الشرقي للمدينة، لمتابعة سير العمل في قطاعات المرافق، والطرق، والكهرباء، والتنمية.

رافقه خلال الجولة المهندس محمود الدسوقي، نائب رئيس الجهاز للامتداد الشرقي والمشرف على قطاع المرافق، والسيد معاون رئيس الجهاز، بالإضافة إلى مديري إدارات الطرق، والكهرباء، والتنمية والزراعة.

وخلال الجولة، شدّد المهندس أحمد رشاد الشريف على ضرورة الانتهاء من أعمال توصيل التيار الكهربائي لباقي مناطق بيت الوطن بالكامل، لضمان توفير الخدمة للمواطنين في أسرع وقت، مع تكثيف أعمال إنارة الطرق والرؤوس الرئيسية والفرعية لرفع مستوى الأمان وتحسين المظهر الحضاري بالمنطقة.

كما وجّه رئيس الجهاز بسرعة استكمال أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية والرئيسية وتهيئتها لحركة المرور، مع التأكيد على فتح الشوارع المغلقة، وإزالة أي إشغالات أو مخالفات تعيق حركة السير أو تنفيذ المشروعات.

وأشار رئيس الجهاز إلى أهمية التنسيق الكامل بين إدارات الجهاز المختلفة لضمان تلافي أي ملاحظات ميدانية، والعمل على تحقيق التكامل بين مشروعات المرافق والطرق والخدمات، بما يواكب حجم التنمية التي تشهدها المدينة.

وأكد المهندس أحمد رشاد الشريف أن منطقة بيت الوطن بالامتداد الشرقي تمثل إحدى المناطق السكنية الواعدة بمدينة القاهرة الجديدة، وتشهد طفرة في معدلات التنفيذ، في إطار خطة الجهاز الشاملة لتوفير بيئة عمرانية متكاملة ورفع جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.