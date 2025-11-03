رؤى.. طفلة من الشرقية تحفظ القرآن والعناصر الكيميائية وتبهر «واحد من الناس»

في حلقة جديدة من برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي عبر شاشة قناة "الحياة"، تألقت الطفلة المعجزة رؤى، التي خطفت أنظار المشاهدين بقدراتها الاستثنائية في حفظ القرآن الكريم والعناصر الكيميائية وعواصم الدول، لتؤكد أن الموهبة لا تعرف عمراً.

رؤى، التي تنحدر من محافظة الشرقية وتبلغ من العمر خمس سنوات فقط وتدرس في مرحلة "كي جي 1"، استطاعت أن تحفظ نصف القرآن الكريم وجدول العناصر الكيميائية، إلى جانب معرفتها الدقيقة بعواصم العالم وحدود مصر من الشمال والجنوب والشرق والغرب.

وخلال اللقاء، أبهرت مقدمي البرنامج والمشاهدين بدقتها في الإجابة وتسميعها المتقن لآيات القرآن الكريم.

وأوضحت الطفلة أن الفضل في ما وصلت إليه يعود لوالديها اللذين حرصا على تحفيظها القرآن منذ نعومة أظافرها، مشيرة إلى أنها نالت تكريمات من القوات المسلحة والأزهر الشريف تقديراً لتفوقها المتميز. كما أعربت عن حلمها بأن تصبح مهندسة في المستقبل لتصمم وتصنع روبوتات متطورة.

وخلال الحلقة، وصف الإعلامي عمرو الليثي مواهبها بأنها "غير طبيعية"، مؤكداً أن رؤى نموذج مشرف للطفولة المصرية المبدعة، قائلاً: "نسل الرسول وقرأت القرآن.. مواهب رؤى استثنائية بحق".

ولم تقتصر الحلقة على رؤى فقط، بل تضمنت مجموعة من النماذج الملهمة؛ حيث استضاف البرنامج الدكتورة رنا حامد، أول طالبة كفيفة تحصل على الدكتوراه في الأدب الإنجليزي وأول معيدة كفيفة في الجامعة، التي روت رحلة كفاحها الملهمة منذ مراحل التعليم الأولى حتى تحقيق حلمها الأكاديمي.

كما استضاف البرنامج القبطان ولاء حافظ، الذي حقق رقماً قياسياً بالبقاء تحت الماء لمدة 6 ساعات و4 دقائق و45 ثانية رغم إصابته بشلل رباعي، في رسالة قوية عن الإرادة والتحدي.

واختتمت الحلقة بموقف إنساني مؤثر، حيث حقق الإعلامي عمرو الليثي أمنية سيدة مسنة تمنت مساعدة ابنتها اليتيمة في تجهيزها للزواج، وقدم لها مبلغ عشرين ألف جنيه كهدية "العروسة"، في لفتة إنسانية تعكس رسالة البرنامج الداعمة للخير والمجتمع.

بهذا المزيج من الإلهام والعطاء، جسدت الحلقة رسالة "واحد من الناس" في تسليط الضوء على قصص النجاح الحقيقية والنماذج التي تُضيء طريق الأمل لكل المصريين.