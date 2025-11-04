رقص خادش.. قرار من النيابة بشأن الفيديوهات المضبوطة مع بلوجر في الشرقية

قررت جهات التحقيق التحفظ على الهواتف المضبوطة مع بلوجر في الشرقية متهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء.

عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية وبمواجهتها إعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.