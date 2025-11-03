المستشار محمد العادلي يترشح لرئاسة نادي قضاة مصر

تقدَّم المستشار محمد العادلي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بأوراق ترشحه على مقعد رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، وسط اهتمام واسع داخل الأوساط القضائية لما يتمتع به من سيرة مهنية مشرفة ومسيرة حافلة بالعطاء في مجالات القضاء والأمن والتشريع.

المستشار العادلي من أبناء محافظة سوهاج، تخرّج في كلية الشرطة عام 1987، وبدأ مسيرته ضابطًا بالبحث الجنائي قبل انتقاله إلى سلك القضاء عام 1991، حيث تدرّج في المناصب حتى أصبح رئيسًا بمحاكم الاستئناف.



شغل العديد من المواقع القيادية بوزارة العدل، منها وكيل التفتيش القضائي، ورئيس صندوق الرعاية الصحية للقضاة، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء، كما مثّل مصر في دولة الكويت مستشارًا قانونيًا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي.