بلطجي يتعدى على منزل مواطن فى الإسكندرية.. تحرك فوري من الأمن

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر بممارسة أعمال البلطجة وتكرار التعدى على والده وتحطيم كاميرات المراقبة أمام منزله بالإسكندرية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 31 أكتوبر الماضى تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية من ( أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم ) بتضرره من عامل - مقيم بذات العنوان، لقيامه بأعمال البلطجة وإتلاف كاميرات المراقبة أمام شقته بإستخدام قطعة حديدية .

أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبحوزته الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لإعتراضه على تركيب كاميرات مراقبة بالعقار محل سكنه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





