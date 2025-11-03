قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أشرف صبحي وإدريس وصلاح يناقشون خطط تطوير رياضة المصارعة
قائمة عالمية بالأندية الأكثر تتويجًا بالبطولات.. مفاجأة في ترتيب الزمالك
طقس الغد.. الأرصاد تكشف خريطة "الشبورة الكثيفة" والأمطار الرعدية
الخناقة انتهت بأمر المحكمة بين ميارالببلاوي و محمد أبو بكر
شبكة أطباء السودان: ميليشا الدعم السريع تهاجم مستشفى كرنوي للأطفال
كامل الوزير: 9 نوفمبر الجاري افتتاح المرحلة الأولى من المونوريل والتشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع
شبكة أمريكية: افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد استعادة مصر ريادتها الحضارية والسياحية
رائحة الغاز في التجمع .. تاون جاس تبعث رسالة طمأنة وتبدأ صيانة طارئة بالتسعين الجنوبي
محليا وقاريا| 5 مباريات قوية لـ الزمالك في نوفمبر
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد قوة الرضوان في حزب الله
بسبب تسرب غاز.. إصابة 5 طلاب بإغماء داخل مسكنهم في أسيوط
الطالبة كارما أمام النيابة من جديد.. وإحالة القضية لمحكمة الجنايات| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

انتخابات نادي القضاء تتنافس بين أبو الحسين قايد ومحمد العادلى

نادى القضاة
نادى القضاة
إسلام دياب

بدأ الترشح بانتخابات نادي القضاة د ويستمر حتى التاسع من شهر نوفمبر (باستثناء يوم الجمعة)، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، وذلك وفقًا للمادة (13) من اللائحة الأساسية لنظام نادي قضاة مصر، والتي تنص على أن تتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة أقدم نواب رؤساء محاكم الاستئناف الإشراف الكامل على العملية الانتخابية.
وتُعد قائمة المستشار أبو الحسين قايد أولى القوائم التي تقدمت رسميًا للانتخابات، وتضم نخبة من الأسماء الجديدة التي تمثل ما يقرب من 11 عضوًا جديدًا من أصل 17 عضوًا، بما يعكس تجديدًا شبه كامل في تشكيلها مقارنة بالقائمة السابقة.

ويُعد المستشار أبو الحسين قايد (المرشح للرئاسة) ومعه كل من المستشار كريم الزقرد عن النيابة العامة، والمستشار محمد فاروق عن القضاة، والمستشار محمد صبحي، والمستشار حازم رسمي، والمستشار محمود المرغني عن فئة المستشارين، من أعضاء المجلس السابق، فيما انضم إلى القائمة الجديدة عدد من الأعضاء البارزين في السلك القضائي.
وضمت القائمة الجديدة كلًّا من:
عن رؤساء المحاكم: المستشارون إبراهيم المنشاوي،عبدالله صيام، علاء أبو صغير، محمد عطية.
عن النيابة العامة: المستشاران محمد وجيه أبو الوفا وأمير عبد المنعمة.
عن المستشارين: المستشاران أحمد ماهر نصر وعبدالرحمن الشهاوي. 
وعن مقعد المتقاعدين: المستشار  يوسف عثمان، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع سابقًا.
وفي المقابل، تقدّم المستشار محمد العادلي رئيس محكمة استئناف القاهرة بالترشح على منصب رئيس النادي بقائمة انتخابية أخرى، جارٍ استكمال أعضائها حاليًا تمهيدًا لتقديمها رسميًا خلال المدة القانونية المحددة.

نادي القضاة انتخابات نادي القضاة الانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني ام وابنتها في المنوفية.. صور

الأرصاد

تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات

ترشيحاتنا

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولي للشطرنج يبحثان استضافة البطولات العالمية

شعار الزمالك

هشام نصر يطمئن على ترتيبات سفر الزمالك إلى الإمارات قبل السوبر

أحمد الكأس

محاضرة فنية للاعبي المنتخب الوطني تحت 17 عاما قبل مواجهة هايتي

بالصور

محدش يتكلم معايا.. أحمد سعد يتصدر التريند بعد إعلان زواجه من 4فتيات

احمد سعد
احمد سعد
احمد سعد

هيدمر صحتك من غير ما تحس .. احذر طبقك المفضل

هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل
هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل
هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل

مش بس طاقة.. الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

هل يمكنك الاستمرار في القيادة بعد ظهور لمبة انخفاض سائل التبريد؟

لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد

فيديو

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد