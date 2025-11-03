انتخابات نادي القضاء تتنافس بين أبو الحسين قايد ومحمد العادلى

بدأ الترشح بانتخابات نادي القضاة د ويستمر حتى التاسع من شهر نوفمبر (باستثناء يوم الجمعة)، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، وذلك وفقًا للمادة (13) من اللائحة الأساسية لنظام نادي قضاة مصر، والتي تنص على أن تتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة أقدم نواب رؤساء محاكم الاستئناف الإشراف الكامل على العملية الانتخابية.

وتُعد قائمة المستشار أبو الحسين قايد أولى القوائم التي تقدمت رسميًا للانتخابات، وتضم نخبة من الأسماء الجديدة التي تمثل ما يقرب من 11 عضوًا جديدًا من أصل 17 عضوًا، بما يعكس تجديدًا شبه كامل في تشكيلها مقارنة بالقائمة السابقة.

ويُعد المستشار أبو الحسين قايد (المرشح للرئاسة) ومعه كل من المستشار كريم الزقرد عن النيابة العامة، والمستشار محمد فاروق عن القضاة، والمستشار محمد صبحي، والمستشار حازم رسمي، والمستشار محمود المرغني عن فئة المستشارين، من أعضاء المجلس السابق، فيما انضم إلى القائمة الجديدة عدد من الأعضاء البارزين في السلك القضائي.

وضمت القائمة الجديدة كلًّا من:

عن رؤساء المحاكم: المستشارون إبراهيم المنشاوي،عبدالله صيام، علاء أبو صغير، محمد عطية.

عن النيابة العامة: المستشاران محمد وجيه أبو الوفا وأمير عبد المنعمة.

عن المستشارين: المستشاران أحمد ماهر نصر وعبدالرحمن الشهاوي.

وعن مقعد المتقاعدين: المستشار يوسف عثمان، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع سابقًا.

وفي المقابل، تقدّم المستشار محمد العادلي رئيس محكمة استئناف القاهرة بالترشح على منصب رئيس النادي بقائمة انتخابية أخرى، جارٍ استكمال أعضائها حاليًا تمهيدًا لتقديمها رسميًا خلال المدة القانونية المحددة.