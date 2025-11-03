تنفيذ 21 ألف و 966 مشروع بقيمة 3 مليار و 574 مليون جنيه ضمن مبادرة مشروعك بالشرقية

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية تنفيذ ٢١ ألف و ٩٦٦ مشروع ضمن مبادرة برنامج مشروعك بتكلفة ٣ مليار و ٥٧٤ مليون و ٦٦٥ ألف جنيه ، وتوفير ٥٨ ألف و ١٢٣ فرصة عمل للشباب منذ إنطلاق المبادرة في ٢٠١٥ وحتى ٣ نوفمبر ٢٠٢٥م.

أكد المحافظ على ضرورة تشجيع الشباب على إقامة العديد من المشروعات وتعزيز ثقافة العمل الحر حيث تُساهم تلك المشروعات في رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والحد من البطالة فضلاً عن التأكيد على جهود الدولة نحو الإتجاه إلى التصنيع والإنتاج.

وأوضح العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع ( تجارة سيراميك - تجارة مفروشات - مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس - صناعات كهربائية - مستلزمات طبية - مصنع لتعبئة الأرز - حظيرة مواشي - تجارة حبوب - ورشة موبيليا .... وغيرها ).

وأضاف مدير مشروعك أن مركز الزقازيق - حي أول - حي ثان جاء في المركز الأول ... بإجمالي عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٨٩٢ مشروع بقيمة ٤٣٠ مليون و ٨٩٨ ألف و ٩٠٠ جنيه ، يليه في المركز الثاني مركز ديرب نجم بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي ٢٧١٧ مشروع بقيمة ٤٣١ مليون و٦٣٥ ألف و ٩٣٥جنيه ، ويليه في المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٩١٢ مشروع بقيمة ٣٨٤ مليون و ٦٠١ ألف جنيه و ٩٢٠ جنيه.

وجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.