زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب الساحل الشرقي لجزيرة كامتشاتكا الروسية

أفادت وسائل إعلام روسية بحدوث زلزال في موقع ضربته زلازل سابقة بقوة كبيرة اليوم.

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر الساحل الشرقي لمنطقة كامتشاتكا الروسية اليوم الاثنين، وفقًا للمركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أو مركز جي إف زد للأبحاث (GFZ).

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 28 كيلومترًا (17.4 ميلًا).

وسبق وضربت أمواج تسونامي وغمرت منطقةً كبيرة بعد زلزالٍ قويٍّ بقوة 8.8 درجة ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا في سيفيرو-كوريلسك بمنطقة سخالين 30 يوليو 2025.

أخذت هذه الصورة من مركز كامتشاتكا للمسح الجيوفيزيائي التابع للأكاديمية الروسية للعلوم قبل أشهر.

