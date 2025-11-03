قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية: نرفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 من ركابه بطريق إسكندرية الصحراوى
7 سنن مهجورة حرص عليها رسول الله عند نزول المطر.. هل تعرفها؟
الخارجية: قلقون إزاء تردي الأوضاع الإنسانية في الفاشر
صادرات الصناعات الكيماوية تتخطى 6.8 مليار دولار بنمو 10% خلال 9 أشهر من 2025
مدبولي: مصر تنفذ مشروعًا قوميًا للصوامع لزيادة السعة التخزينية للقمح في 17 محافظة
زلزال أفغانستان يتسبب في أضرار جسيمة بمسجد مزار شريف الأزرق.. فيديو
رئيس الوزراء: الصراعات تحرم الشعوب من حقوقها الأساسية.. ومجاعة غزة أبرز شاهد
مصابون في قصف بمسيرة إسرائيلية وتكثيف لإطلاق النار قبالة سواحل غزة
إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالزقازيق
رئيس الوزراء: مصر تخطط لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة
مهلة نزع سلاح حزب الله تقترب.. تصاعد القلق في إسرائيل ولبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب الساحل الشرقي لجزيرة كامتشاتكا الروسية

موجة تسونامي تضرب روسيا في وقت سابق من العام
موجة تسونامي تضرب روسيا في وقت سابق من العام
محمد على

أفادت وسائل إعلام روسية بحدوث زلزال في موقع ضربته زلازل سابقة بقوة كبيرة اليوم.

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر الساحل الشرقي لمنطقة كامتشاتكا الروسية اليوم الاثنين، وفقًا للمركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أو مركز جي إف زد للأبحاث  (GFZ). 

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 28 كيلومترًا (17.4 ميلًا).

وسبق وضربت أمواج تسونامي وغمرت منطقةً كبيرة بعد زلزالٍ قويٍّ بقوة 8.8 درجة ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا في سيفيرو-كوريلسك بمنطقة سخالين 30 يوليو 2025.

أخذت هذه الصورة  من مركز كامتشاتكا للمسح الجيوفيزيائي التابع للأكاديمية الروسية للعلوم قبل أشهر.
 

أمواج تسونامي زلزالٍ قويٍّ شبه جزيرة كامتشاتكا روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

صورة من اللقاء

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري

الكونفدرالية

كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026

زامير

فضيحة تهز جيش الاحتلال.. زامير يتحرك لتعيين مدعٍ عام جديد

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي نوفمبر 2025 وخطوات السداد الإلكتروني

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي نوفمبر 2025.. وخطوات السداد الإلكتروني

الأمطار

الري: لدينا مركز تنبؤ يتوقع أماكن سقوط الأمطار قبلها بثلاثة أيام

ترشيحاتنا

ماذا نفعل عند شعورنا بثقل فى أداء الطاعات

لماذا نشعر فى بعض الأحيان بثِقَلٍ عند أداء الطاعات وكيف نعالج ذلك؟..علي جمعة يوضح

جانب من الملتقى

ملتقى الجامع الأزهر يناقش إعجاز قصة يونس ودروس النجاة من الشدائد

الحضارة المصرية

أمين الإفتاء: الحضارة المصرية علمت العالم التوحيد.. ولا صحة لاتهامها بمخالفة الدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد