مكافحة الفساد في الصين.. طرد اثنين من كبار المسؤولين السابقين من الحزب الشيوعي

أعلنت أعلى هيئة لمكافحة الفساد في الصين اليوم الاثنين، طرد اثنين من كبار المسؤولين السابقين بالحكومة من الحزب الشيوعي، لارتكابهما "انتهاكات خطيرة للانضباط والقانون"، بسبب أنه من المعتقد أن الاثنين تلقيا رشاوى، بحسب "روسيا اليوم".

وأفادت اللجنة المركزية لفحص الانضباط بالحزب الشيوعي في بيانين منفصلين بأن الإجراءات استهدفت وانغ جيان جيون نائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية السابق، وشيو شيان بينغ نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح السابق.

حملات الصين لمكافحة الفساد

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الصينية، أن ثاني أعلى قائد عسكري في البلاد وثمانية مسؤولين كبار آخرين تم طردهم من الجيش الصيني والحزب الشيوعي، للاشتباه في "تورطهم في مخالفات جسيمة مرتبطة بالفساد".

كما أجرت السلطات الصينية في أبريل الماضي، تحقيقا مع نجل ليو هي، نائب رئيس الوزراء السابق والمقرب من الرئيس شي، الذي تفاوض على صفقة تجارية في عهد الإدارة الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حسبما ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "فاينانشيال تايمز".

ونقلت الصحيفة البريطانية، عن 7 أشخاص مطلعين على التحقيق، قولهم إن ليو تيانران، وهو خبير مالي، شغل والده منصب "القيصر الاقتصادي" للصين، يخضع لتحقيق يتعلق بشبهة "فساد مالي".

وتعتبر حملات مكافحة الفساد من السمات البارزة لسياسات الرئيس الصيني شي جين بينغ، منذ توليه السلطة عام 2012، وقد أسفرت عن الإطاحة بآلاف المسؤولين.

وتعهد شي العام الماضي، بتعميق حملة مكافحة الفساد التي تشمل العديد من القطاعات الحيوية، رغم مخاطر تجميد تحركات صناع القرار وإعاقة التعافي الاقتصادي.

