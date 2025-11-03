قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي
الإبلاغ عن محاولة استيلاء على سفينة قبالة سواحل الصومال
بيت آل غبّان.. ذاكرة مدينة القصير التي قاومت الملح والسنين | عمره أربعة قرون ونصف
ترقب مصري.. كاف يجري قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية اليوم
108 رحلات دولية تهبط بالغردقة اليوم.. وإشغالات فندقية تواصل الصعود مع قرب الموسم الشتوي
مطار مرسى علم يستقبل دفعة جديدة من السائحين مع انتعاش ملحوظ في الحركة الجوية
منال عوض: مصر تحقق تقدمًا ملموسًا نحو أهدافها المناخية وتستعد لتحقيق 42% طاقة نظيفة بحلول 2030
رمضان السيد: توروب لا يختلف كثيرًا عن المدرب السابق ريبيرو
وزير الخارجية: نثق في رؤية ترامب لإنهاء الحروب والصراعات
خبير تربوي يكشف أسباب تمسك التعليم بتطبيق نظام التقييمات المستمرة في المدارس
رفقة ابنته.. محمد صلاح في أحدث ظهور عبر إنستجرام
الخارجية: نرفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي
أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي: 8 جثث لمحتجزين تتبقى في قطاع غزة

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بقاء 8 جثث لمحتجزين في قطاع غزة، و ذلك بعد الاعلان عن استلام 3 جثث و الكشف عن هوياتهم.

و كشف مكتب بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي عن هوية الجثث الثلاث التي سلمتها "كتائب القسام" لقوات الجيش.

وقال مكتب نتنياهو في بيان إنه تم التعرف على هوية الجثث وهي تعود للأسرى العقيد آساف حمامي، والرقيب أول عوز دانيئيل، والنقيب عومر ماكسيم ناؤترا، وذلك بعد إجراء اختبارات في المركز الوطني للطب الشرعي.

وأوضح البيان أن "العقيد حمامي الذي كان قائدا للواء الجنوبي في فرقة غزة، سقط أثناء قتاله في كيبوتس نيريم صباح يوم السابع من أكتوبر 2023. أما النقيب ناؤترا، سقط خلال معركة الدفاع عن بلدات غلاف غزة صباح يوم السابع من أكتوبر 2023، والرقيب أول دانيئيل، فقد سقط خلال معركة الدفاع عن بلدات غلاف غزة صباح يوم السابع من أكتوبر 2023. وقد اختطفت حماس الجثث الثلاث".


وأضاف البيان: "تشارك حكومة إسرائيل حزن عميق لعائلات حمامي ونوطرة ودانيال وجميع عائلات المختطفين الذين سقطوا"، مؤكدا أن "الحكومة ودولة إسرائيل بأكملها مصممون وملتزمون ويعملون بلا كلل لإعادة جميع المختطفين حتى يحصلون على دفن لائق في بلادهم".

و قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بعد استكمال عملية التشخيص من قبل المعهد الوطني للطب الشرعي بالتعاون مع شرطة إسرائيل والحاخامية العسكرية، أبلغ مندوبو الجيش عائلات المختطفين العقيد أساف حمامي، النقيب عومر ماكسيم ناؤترا، والرقيب أول عوز دانيئيل، بأن جثامين أبنائهم أعيدت إلى البلاد لمواراة الثرى".
 

