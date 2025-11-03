اغلاق الحكومة الأمريكية يسبب اضطرابات كبيرة بالحركة الجوية

بدأت حركة الطيران في الولايات المتحدة تظهر عليها علامات الاضطراب الكبير مع استمرار إغلاق الحكومة الفيدرالية، حيث أدى نقص مراقبي الحركة الجوية إلى تعطل آلاف الرحلات الجوية.

توقفت الرحلات الجوية إلى مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك مؤقتًا بعد ظهر يوم الجمعة بسبب نقص الموظفين. كما أوقفت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية الرحلات الجوية من مطارات منطقة واشنطن إلى مطار لاجوارديا بدءًا من الساعة 4:30 مساءً بالتوقيت المحلي.

وتباطأت حركة المرور في المطارات الأخرى طوال اليوم، بما في ذلك مطار نيوارك ليبرتي الدولي، ومطار رونالد ريجان في واشنطن، ومطار بوسطن لوجان الدولي، وفي أوستن وهيوستن ونشفيل ومنطقة دالاس فورت وورث.

يأتي ذلك في أعقاب اضطرابات في مطاري نيوارك وجون كينيدي مساء الخميس. كما شهدت المطارات التي تخدم دالاس-فورت وورث وواشنطن اضطرابات مماثلة في وقت سابق من يوم الخميس.

في وقتٍ ما، حذّرت إدارة الطيران الفيدرالية المسافرين يوم الخميس من احتمالية عدم هبوط أي طائرة في أورلاندو لفترةٍ طويلة بسبب عدم توفر مراقبين جويين. وراجعت الوكالة هذا التقييم لاحقًا، بعد أن أعلنت عن زيادة عدد موظفيها.

وتأتي مشاكل السفر الجوي في الوقت الذي حذر فيه مسؤولون، بمن فيهم نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ووزير النقل شون دافي، من أن الإغلاق الحكومي المطول قد يؤدي إلى تعطيل السفر الجوي في موسم السفر المزدحم في عيد الشكر.